ABBA được chọn lưu danh trong bảo tàng

Nhóm nhạc huyền thoại của Thụy Điển ABBA hôm qua (16-12) chính thức được chọn để lưu danh trong Bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame tại Mỹ cùng với 4 nhóm nhạc và ca sĩ khác là Genesis, The Stooges, The Hollies và Jimmy Cliff.

Nhóm nhạc ABBA thời hoàng kim những năm 70 - Ảnh: AP Các ca sĩ và nhóm nhạc trên sẽ được chính thức ghi tên vào bảo tàng trong một buổi lễ trang trọng tại New York vào ngày 15-3 tới. Ban nhạc Thụy Điển ABBA đã tan rã từ năm 1983 sau một thời gian dài làm mưa làm gió trên thị trường nhạc quốc tế. Trước đó ABBA từng được đề cử lưu danh vào bảo tàng một lần nhưng không được chọn. Trong khi đó, tay keyboard của nhóm rock Anh Genesis là Tony Banks cho biết, hiện chưa chắc chắn nhóm sẽ biểu diễn trong buổi lễ lưu danh do ca sĩ trưởng nhóm Phil Collins có vấn đề về sức khỏe. Nhóm The Hollies cũng đến từ Anh và từng chinh phục các bảng xếp hạng tại Mỹ những năm 1960. Còn nhóm The Stooges từng 7 lần được đề cử lưu danh trong Bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame nhưng không thành công. Ca sĩ người Jamaica Jimmy Cliff được tôn vinh vì đã có công quảng bá thể loại nhạc reggae. Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC, AP)