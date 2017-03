AC/DC trở thành ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại

Theo (TT&VH/Vietnam+)



Pink được bình chọn là “quý bà” hàng đầu trong làng nhạc, đẩy lui Lady Gaga, Madonna và Britney Spears xuống các vị trí sau.Trong khi đó, Michael Jackson là nam ca sĩ vĩ đại nhất và "Thriller" của anh được bình chọn là băng video vĩ đại nhất. Còn AC/DC đứng thứ ba với "Long Way To The Top."Danh sách chung tuyển của cuộc bình chọn này do một hội đồng gồm các nhà báo Australia chuyên viết nhạc xét chọn trước khi đưa ra để công chúng bình chọn trên mạng lưới xã hội MySpace./.