Adam Sandler lập kỷ lục 11 đề cử Mâm xôi vàng

Tất cả những bộ phim mà nam tài tử này đóng trong năm 2011 là "Jack and Jill," "Bucky Larson: Born to Be a Star" và "Just Go With It" đều “được” đề cử và bản thân anh thì nhận đề cử vào các hạng mục diễn viên chính, kịch bản và nhà sản xuất tệ nhất!







Adam Sandler một mình đóng hai vai trong Jack and Jill và cả hai vai này đều bị đề cử giải diễn viên nam, nữ chính tồi nhất (Nguồn: LA Times)

Adam Sandler một mình đóng hai vai trong Jack and Jill và cả hai vai này đều bị đề cử giải diễn viên nam, nữ chính tồi nhất (Nguồn: LA Times)

Theo PV (Vietnam+)



Đây là lần thứ 32 giải Mâm xôi vàng được tổ chức, nhằm “tôn vinh” những bộ phim dở nhất của làng điện ảnh trong năm. Trước đây, giải bao giờ cũng được trao một ngày trước lễ trao giải Oscar. Nhưng năm nay, các nhà đồng sản xuất là John Wilson và Mo Murphy đã quyết định dời lễ trao giải xuống ngày Cá tháng Tư, còn thời điểm trước lễ trao giải Oscar thì chỉ công bố đề cử.Quay lại với trường hợp của Sandler, bộ phim hài mới nhất của anh vừa ra rạp là “Jack and Jill (cũng vừa trình chiếu tại Việt Nam) đã bị các nhà phê bình chê tơi tả. Thế nên, không ngạc nhiên khi phim này có tới 12 đề cử Mâm xôi vàng, bao gồm phim tệ nhất, diễn viên nam, nữ chính tệ nhất cho Sandler (trong phim này Sandler thể hiện 2 vai), còn vợ của Tom Cruise là Katie Holmes nhận đề cử nữ diễn viên phụ tệ nhất. Điều đáng ngạc nhiên là huyền thoại Al Pacino cũng bị đề cử cho giải nam diễn viên phụ tồi nhất.Trong số các phim bị đề cử giải phim tệ nhất còn có "Bucky Larson: Born to Be a Star" (Sandler viết kịch bản), "New Year's Eve"; "Transformers: Dark of the Moon" và "The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1."Sandler còn nhận thêm một đề cử nam diễn viên chính tệ nhất nữa cho vai diễn trong "Just Go With It" và anh sẽ cạnh tranh với các ứng viên khác gồm Russell Brand trong "Arthur," Nicolas Cage cho ba phim — "Drive Angry 3-D," "Season of the Witch" và "Trespass" — Taylor Lautner trong "Abduction" và "Breaking Dawn," Nick Swardson trong "Bucky Larson."Còn ở các đề cử dành cho phái nữ, David Spade nhận đề cử cho nữ diễn viên tồi nhất trong "Jack and Jill," Martin Lawrence bị đề cử nữ diễn viên phụ tồi nhất trong "Big Mommas: Like Father, Like Son," Sarah Palin trong "Sarah Palin: The Undefeated," Sarah Jessica Parker trong 2 phim "I Don't Know How She Does It" và "New Year's Eve," cùng Kristen Stewart trong "Breaking Dawn."Cạnh tranh giải nữ diễn viên phụ tồi nhất còn có thêm cả vợ cũ của Tom Cruise là Nicole Kidman trong "Just Go With It" và Rosie Huntington-Whiteley for "Transformers: Dark of the Moon."Còn cạnh tranh giải nam diễn viên phụ tồi nhất với Pacino có Patrick Dempsey trong "Transformers: Dark of the Moon," James Franco trong "Your Highness," Ken Jeong trong 4 phim — "Big Mommas," "The Hangover: Part II," "Transformers" và "Zookeeper" — cùng Nick Swardson trong "Jack and Jill" và "Just Go With It."Ở hạng mục cho đạo diễn tồi nhất, Michael Bay bị đề cử với "Transformers," Tom Brady với "Bucky Larson," Bill Condon với "Breaking Dawn," Dennis Dugan với "Jack and Jill" và "Just Go With It," cùng Garry Marshall for "New Year's Eve."Trong hạng mục dành cho các phần tiếp theo (sequel) hoặc làm lại (remake) tệ nhất có "Arthur," "Bucky Larson," "The Hangover: Part II," "Jack and Jill" và "Breaking Dawn."Ở hạng mục cặp đôi tệ nhất, tài tử Nicolas Cage đứng đầu bởi “bất cứ ai đóng cặp với anh ta trong 3 phim năm 2011” đều bị đề cử. Bên cạnh đó là các cặp Shia LaBeouf -Huntington-Whiteley trong "Transformers," Sandler và Jennifer Aniston hoặc Brooklyn Decker trong "Just Go With It," Sandler cùng Holmes, Pacino hoặc chính anh ta cho vai diễn giả gái trong "Jack and Jill," Stewart và cả Lautner hoặc Robert Pattinson trong "Breaking Dawn."Đề cử kịch bản tệ nhất gồm có Sandler, Allen Covert và Swardson trong "Bucky Larson"; Steve Koren và Sandler và Ben Zook cho "Jack and Jill"; Katherine Fugate cho "New Year's Eve"; Ehren Kruger cho "Transformers"; và Melissa Rosenberg cho kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết "Breaking Dawn" của Stephenie Meyer.