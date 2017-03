Adam Sandler nhận sao trên đại lộ danh vọng

Buổi lễ vinh danh ngôi sao hài hước 44 tuổi này có sự tham gia của Jackie - vợ anh, 2 con gái là Sadie (4 tuổi), Sunny (2 tuổi) và người bạn diễn thân thiết của anh - nam diễn viên gạo cội Henry Winkler và nam diễn viên "bé bự" Kevin James.

Adam Sandler sinh ngày 9/9/1966 là một ngôi sao người Mỹ đa tài. Anh là diễn viên nhưng cũng là một ca sĩ, một biên kịch và cũng khá thành công với vai trò nhà sản xuất. Với khán giả Việt Nam, Adam được biết đến qua nhiều bộ phim tình cảm hài đầy ý nghĩa như 50 lần hẹn đầu tiên, Cú Click huyền bí, Trưởng thành..

Sự kiện đáng nhớ với Adam Sandler này diễn ra đúng 10 ngày trước buổi công chiếu bộ phim mới hoàn thành của anh là Just go with it (đóng cặp với Jennifer Aniston).

Theo CHIC (vtv.vn/JJ)