Adele 'bế' bụng bầu ra phố

Hôm 4/9, nữ ca sĩ "Someone Like You" cùng bạn trai Simon Konecki bị bắt gặp trên đường phố London khi vừa rời một bệnh viện để ra xe của họ. Adele diện chiếc váy dài màu đen và áo khoác dày bên ngoài. Giọng ca từng giành 6 giải Grammy cho thấy tinh thần thoải mái trong thời gian sắp lâm bồn.









Adele và bạn trai rời khỏi một bệnh viện ở London. Ảnh: Xposure.





Hình ảnh hiện tại của Adele. Ảnh: Xposure.



Theo Hoàng Anh (DT)



Bạn trai 38 tuổi, Simon Konecki, đi bên cạnh Adele với quần jean, áo phông và áo cánh khoác bên ngoài. Simon tỏ ra hạnh phúc và quan tâm tới nữ ca sĩ.Hình ảnh hiện tại cho thấy Adele đã sẵn sàng trở thành một bà mẹ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên People hồi tháng 2, cô thực sự muốn sinh con và mong ước có 3 con trước tuổi 30.Mới đây, Adele và Simon trở thành chủ đề chính của một bài báo trên Life & Style, cho rằng, hai người đã bí mật làm đám cưới. Thông tin dấy lên khi Adele xuất hiện trên đường phố London hôm 30/7 với một chiếc nhẫn bằng vàng trên ngón tay đeo nhẫn. Tuy nhiên, bà mẹ tương lai nhanh chóng phủ nhận tin đồn bằng việc đăng trên tài khoản Twitter một dòng tin xác nhận mình vẫn chưa kết hôn.Nữ ca sĩ "Someone Like You" hẹn hò với Simon Konecki - chủ tịch quỹ từ thiện Drop4Drop của Anh - hồi tháng 1. Cô thông báo mang bầu con đầu lòng với Simon cuối tháng 6.