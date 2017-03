Adele gây sốt ruột với album 25

Chọn những cái tên uy tín để cộng tác như các nhà viết nhạc hàng đầu Dan Wilson, Greg Wells, Phil Collins và nhà sản xuất Paul Epworth từng đoạt giải Oscar là Ryan Tedder, Adele tất bật với những buổi gặp mặt để bàn bạc cho 25.

Lặng lẽ “bỏ đói” khán giả

Kể từ khi sinh cậu con trai đầu lòng Angele hồi tháng 10-2012, “họa mi nước Anh” Adele dường như “lười” hẳn với âm nhạc. Cô nhận ít suất hát và hầu như không biểu diễn suốt năm 2013. Tại Grammy 2014 vừa rồi, nữ ca sĩ 25 tuổi nằm nhà xem tên mình được xướng lên ở hạng mục Best Song Written For Visual Media cho ca khúc Skyfall rồi viết lời cảm ơn trên trang web cá nhân. Công ty Melted Stone của nữ ca sĩ cũng vừa công bố, năm 2013 Adele bỏ túi 7 triệu bảng Anh nhờ vào thành công dai dẳng của album 21 phát hành năm 2011 trong khi năm 2012 cô chỉ nhận được 2 triệu bảng. Rảnh rỗi như vậy nhưng liệu Adele có ý định “ngâm mic” lâu hơn nữa? Câu trả lời rất mừng là “không” bởi ngoài những giờ trông con, năm qua Adele còn bận đi lại giữa Los Angeles và London để hoàn thành nốt những công đoạn cuối cho album thứ ba mang tên 25 sẽ phát hành giữa năm 2014. Đã lên kế hoạch từ lâu nhưng vì nhiều lý do phải hoãn, tháng Giêng năm nay, đại diện của Adele mới hé lộ tên album cùng với đĩa đơn chính dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 tới.

Rất có thể album 25 là những trang nhạc về cuộc đời mới của Adele.

Để thai nghén nên một nhạc phẩm, người nghệ sĩ cần đầu tư thời gian vun đắp ý tưởng cũng như cảm xúc. Với Adele, cô muốn tự mình tham gia vào từng công đoạn sản xuất nên 25 sẽ mất nhiều thời gian hơn hai album trước. Bên cạnh đó Adele cũng không muốn vội vã. Cô nói: “Đó sẽ không phải album gì lớn. Tôi muốn nó mang đậm chất acoustic với phần dẫn piano. Tôi muốn tự sáng tác, thu âm, sản xuất và hoàn thiện tất cả. Tôi nghĩ sẽ lâu hơn khi làm theo hướng của mình”.

Dè dặt tiết lộ trên truyền thông khiến 25 rơi vào tâm bão tin đồn. Đầu tiên là về các ca sĩ sẽ góp giọng với Adele trong album như Madonna, Beyonce - người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của họa mi và đàn anh đồng hương Robbie Williams nhưng tất cả đều bị phủ nhận. Sang tới các ca khúc trong 25, nhiều ý kiến tranh cãi về các bài hát Haunted Skies, Waiting for You, Saviour và Devil On My Shoulder từng bị cắt khỏi album 21 sẽ xuất hiện trong 25. Trước đó, Adele chỉ xác nhận bản cover Never Tear Us Apart sẽ nằm trong album mới.

Nín thở chờ cuộc tái xuất

Trong những bài viết dự báo toàn cảnh về âm nhạc năm 2014, các trang báo uy tín như BBC, Guardian, Billboard đều nhắc tới sự trở lại của Adele như một lời hẹn đáng để công chúng bỏ thời gian chờ đợi bên cạnh các ca sĩ khác như nhóm U2, Beyonce, Rihanna. Buzzworthy của MTV trong bài dự đoán còn hài hước nói: “Tất cả chúng ta cần là nghe album thứ ba này và sẽ thôi làm phiền cô ấy, hứa đấy!”. Một trong những lý do 25 khiến khán giả tò mò bởi có sự tham gia của Phil Collins - cựu thành viên nhóm rock Genesis từng tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2011. Gần ba năm nghỉ ngơi, Phil thậm chí không hề nghe danh Adele. Ông tự nhận mình sống trong một cái hang. Phil nói: “Tôi vừa mới bắt đầu làm việc cùng Adele, tôi thực sự không biết nhiều về cô ấy nhưng tôi thích chất giọng của Adele và những gì cô ấy đã gặt hái được”.

Sau những bất ngờ, người yêu nhạc chờ đợi yếu tố mới ở 25 thì từ trong năm 2013, đĩa nhạc này đã là chủ đề khiến giới nhạc bàn tán, thậm chí cái tên album của nó cũng trở thành vấn đề được người hâm mộ tranh cãi. Nếu 19 là lời thổ lộ của một cô gái đang trở thành đàn bà, 21 chất chứa tâm sự sau mối tình đổ vỡ thì 25 được dự báo sẽ nói về trải nghiệm mới của Adele khi mang thai và làm mẹ.

THÚY HOA