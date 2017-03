Ái nữ nhà Will Smith chuẩn bị ra đĩa đơn đầu tay

"Công chúa nhỏ" Willow Smith. (Nguồn: Getty Images)



Vừa qua, "công chúa nhỏ" của tài tử Will Smith đã ký một hợp đồng sản xuất nhạc với hãng đĩa Roc Nation của rapper đình đám Jay-Z, đồng thời xác nhận thông tin về việc chuẩn bị ra mắt chính thức đĩa đơn mang tên ''Whip My Hair'' tại Anh vào tháng 11 này.Đĩa đơn này được coi là phần "bước đệm" cho việc chuẩn bị ra mắt album đầu tay bí mật của Willow. Trước đó, ca khúc "Whip My Hair" của Willow đã được tung lên Youtube với hàng triệu lượt truy cập ngay trong tuần đầu tiên, đồng thời nhận được khá nhiều lời khen ngợi cũng như sự ủng hộ.Willow cho biết "Whip My Hair" là một thông điệp tinh thần dành cho các cô bé mới lớn, với nội dung khích lệ các bạn gái đừng bao giờ lo lắng về những điều chưa hoàn thiện của bản thân, cũng đừng để ai đó tác động lên mình những điều tiêu cực.Jada - bà xã của Will Smith cho biết cô rất tự hào về Willow và sẽ giúp đỡ hết mình để cô con gái yêu sớm hoàn thành album đầu tay.Dự kiến, "Whip My Hair" sẽ ra mắt tại Anh vào ngày 22/11 tới./.Theo Nhật Khánh (Vietnam+)