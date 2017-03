Ai sẽ là Giọng hát Việt?

Chung kết cùng Jesse Campbell Liveshow chung kết The Voice - Giọng hát Việt sẽ diễn ra lúc 21 giờ 20 ngày 13-1 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

(TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và phát lại lúc 19 giờ 50 ngày 14-1 trên kênh VTV6. Đêm chung kết sẽ có sự xuất hiện của Jesse Campbell, giọng ca của đội Christina Aguilera trong cuộc thi The Voice Mỹ mùa hai. Nam ca sĩ Jesse Campbell sẽ có ba tiết mục biểu diễn. Trong đó có một tiết mục solo ca khúc A song for you đã gắn liền tên tuổi của anh tại cuộc thi The Voice, một tiết mục hát cùng với bốn thí sinh tốp bốn và một phần biểu diễn với hai thí sinh đặc biệt của Giọng hát Việt.