Ái Vân vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của Michael Jackson

Tôi bật khóc....

- Lễ tưởng niệm Michael Jackson (MJ) vừa kết thúc, có lẽ chị cũng đã xem qua truyền hình trực tiếp. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này khi cả thế giới đã chính thức nói lời chia tay, một lời chia tay tuyệt đẹp và trang trọng dành cho ông hoàng nhạc Pop?

- Nói chung thời gian này tôi thấy u buồn và ảm đạm lắm vì những mất mát to lớn trong làng giải trí. Tuy nhiên tôi không dám nói ra nhiều vì sợ mọi người đọc xong lại bị... lây.

- Tâm trạng của chị thế nào vào ngày Michael Jackson qua đời? Cá nhân chị có phải là một người ngưỡng mộ MJ hay không?

- Trưa thứ Năm ngày 25/6, tôi đang chạy xe trên đường thì con gái nhắn tin: Mẹ ơi, Michael Jackson chết rồi. Tôi sốc vô cùng, vội mở radio. Dù đã nghe rõ ràng nhưng tôi vẫn không thể và không muốn tin rằng đó là sự thật. Tôi bật khóc và cảm nhận sự mất mát quá lớn. Những ngày sau tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và bây giờ vẫn rất buồn.

Tôi cũng là một người hâm mộ anh. Cháu Vũ hồi bé đã rất say mê nhảy theo những bài hát của MJ và khá thành thạo trong những bước moonwalk. Tháng 6 vừa qua đối với tôi thật buồn vì phải đón nhận cả những mất mát trong làng giải trí Việt Nam khi đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, người bạn, người em mà tôi có dịp làm việc chung và nhạc sĩ Bảo Phúc cũng đã ra đi.

- Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng sốc trước cái chết của ông hoàng nhạc Pop vì MJ là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến âm nhạc thế giới trong thế kỷ 20. Là một ca sĩ, chị có thể nói gì về một nghệ sĩ lớn như MJ cùng sự ra đi của anh?

- Tài năng và tầm ảnh hưởng của MJ với âm nhạc thế giới là điều được thừa nhận rõ ràng. Nhưng ở đây tôi nhận thức được, trân trọng tấm lòng nhân hậu của anh qua những chiến dịch gây quỹ từ thiện do chính anh đứng ra kêu gọi và thực hiện.

Tôi cảm thông, chia sẻ và ngậm ngùi cho thân phận một người nghệ sĩ tài hoa mà khi còn sống đã phải chịu những hệ luỵ của người đời, đôi khi chỉ vì chính sự thành công và nổi tiếng của mình....

MJ đã trải qua những thời gian vô cùng khó khăn và có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục bất ngờ và đau buồn hôm nay. Đối với tôi, sự mất mát này thật là đau đớn. Nó sẽ để lại một khoảng trống rất lớn trong đời sống tinh thần của tôi.

Lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc Pop ngang tầm với nguyên thủ quốc gia

- Những ngày này sự kiện MJ ra đi đã khuấy động cả nước Mỹ. Chị đang sống ở tâm sự kiện, vậy chị cảm nhận như thế nào về nỗi buồn đang bao trùm lên hàng triệu người hâm mộ MJ tại Mỹ?

- Tin tức cập nhật những gì liên quan đến MJ tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và cũng qua đó mọi người được biết thêm nhiều điều về cuộc đời của anh và có dịp chiêm ngưỡng lại tài nghệ của MJ. Michael Jackson là một nghệ sĩ vĩ đại không ai có thể thay thế nổi. Thật khó có thể chấp nhận sự thật đau lòng là anh đã không còn nữa.

Tôi đã được xem những hình ảnh rất cảm động của fan hâm mộ anh không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới và hôm nay tôi cũng đã được chứng kiến lễ tưởng niệm và vinh danh anh, thấy được tất cả sự trân trọng nhất dành cho thần tượng âm nhạc này.

Buổi lễ thật trang trọng, đầy xúc động và rất nghệ thuật. Tôi có cảm giác như đây là buổi lễ dành cho một vị nguyên thủ quốc gia vậy. Thật xứng với tầm vóc của ông hoàng nhạc Pop.

- Cộng đồng các ca sĩ VN đang sống tại Mỹ cũng khá đông, sự kiện MJ qua đời có ảnh hưởng gì lớn với các ca sĩ VN ở Mỹ không thưa chị?

- MJ là một huyền thoại âm nhạc của thế giới nên sự ra đi của anh là tổn thất chung của tất cả mọi người yêu âm nhạc, trong đó có các ca sĩ VN. Ai cũng bàng hoàng và rất đau buồn. Mỗi khi có những tin tức cập nhật về anh, chúng tôi lại chia sẻ với nhau.

- Rất nhiều người hâm mộ MJ trên khắp thế giới trong đó có VN đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ anh. Nhiều sự kiện âm nhạc lớn như lễ hội Glastonbury tại Anh, lễ trao giải BET Awards tại Mỹ, hay show diễn mở màn cho tour lưu diễn của ban nhạc huyền thoại U2 cũng dành để vinh danh "King of Pop". Không biết cộng đồng các ca sĩ ở VN có dự định cùng nhau tổ chức một sự kiện nào đó để nhớ đến MJ không?

- Cho tới lúc này tôi chưa nghe thông tin gì cả. Có lẽ mọi người còn đang hướng theo những hoạt động tưởng niệm quá hoành tráng tại đây chăng.

- Tại VN, MJ rất nổi tiếng, nhiều ca khúc của anh được fan hâm mộ nhiều thế hệ thuộc nằm lòng. Không biết chị có đặc biệt thích ca khúc nào của MJ không?

- Tôi đặc biệt ấn tượng với những bài Billie Jean, Thriller, Black or White và đặc biệt là We are the World. Lần nào nghe bài này tôi cũng thấy xúc động.