Air Supply lại đến Việt Nam biểu diễn

Khán giả yêu âm nhạc hẳn không quên được những ca khúc bất hủ như All out of love, Goodbye hay Lost in love của Air Supply… Những tình khúc nhẹ nhàng của họ từng một thời rất thịnh hành và nhận được rất nhiều sự ái mộ của khán giả trẻ.

Nhóm Air Supply sẽ biểu diễn tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM trong hai ngày 9 và 10-10 tới.

Trong hai đêm nhạc tại Việt Nam, Air Supply sẽ trình diễn lại gần như tất cả các ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như Even the nights are better, Give me love, Just as I am, Power of love, The river cried, All out of love, Every woman in the world, Goodbye, Lost in love, Sweet dreams, You’re my best friend…

Trong số những ca khúc của Air Supply, khán giả Việt Nam đặc biệt yêu thích ca khúc Goodbye, do Linda Thompson - người tình cũ của cố ca sĩ lừng danh Elvis Presley soạn nhạc. Goodbye được trình làng trong album The Vanishing Race xuất bản năm 1993 và hiện nay vẫn còn được nhiều ca sĩ hát lại cũng như được dùng làm nhạc nền cho nhiều chương trình quảng cáo và phim truyện truyền hình…

Nhóm Air Supply chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến lưu diễn xuyên Á lần này của họ.

Có thể nói, vì là tác giả của những bản tình ca lãng mạn nên nhóm Air Supply nhận được sự ái mộ của đông đảo khán giả, đặc biệt là những khán giả châu Á. Trong những năm qua, Air Supply luôn ưu ái các khán giả châu Á trong mỗi chuyến lưu diễn của mình. Năm nay, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong hành trình lưu diễn xuyên Á của họ.

“Tham vọng của chúng tôi là đưa các ca sĩ hàng đầu thế giới đến với khán giả của Việt Nam. Và bắt đầu từ Air Supply, họ sẽ là những người mở đường”, đại diện đơn vị tổ chức - ca sĩ Nguyên Vũ phát biểu.

Theo kế hoạch, nhóm Air Supply sẽ có một ngày giao lưu với báo chí Việt Nam và chuẩn bị cho hai đêm diễn tại nhà hát Hoà Bình, diễn ra vào ngày 9 và 10-10.

