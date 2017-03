Aishwarya Rai: “Quý bà” Ấn Độ sinh lãi nhất ở Hollywood

Aishwarya Rai



Theo TT&VH



Bằng chứng rõ nhất là 2 “quả bom tấn” mới là Action Replayy và Guzaarish mà cô thủ diễn chính đang chuẩn bị phát hành.Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới năm 1994, cựu Nữ hoàng sắc đẹp này đã phải trải qua một chặng đường dài để được tham gia trong những bộ phim tiếng Tamil, chuyển tới Bollywood và cuối cùng danh tiếng đã lan tỏa khắp toàn cầu qua các dự án điện ảnh cũng như các LHP quốc tế uy tín.Người đẹp không bị nhuốm màu thời gianRai đã trải qua 13 năm sự nghiệp, nhưng các nhà làm phim đánh giá cô vẫn là một gương mặt sáng giá và còn cả một chặng đường dài ở phía trước.Nhà làm phim Subhash Ghai, người từng hợp tác với Rai từ năm 1999 và đang nóng lòng được làm việc lại với cô, cho biết: “Rai luôn theo sát tôi trong quá trình làm phim Taal và cô là một diễn viên toàn diện.Rai có những màn diễn tốt, gặt hái thành công quốc tế và có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Rai đã có tất cả nhưng cô vẫn nỗ lực không ngừng và chắc chắn vẫn tỏa sáng ở Bollywood trong thời gian dài nữa”.Còn nhà làm phim nổi tiếng Sanjay Leela Bhansali, người đã tạo cú hích lớn cho sự nghiệp của Rai với các dự án điện ảnh Hum Dil De Chuke Sanam (1999) và Devdas (2002), khẳng định Rai là một người đẹp không bị nhuốm màu thời gian.“Rai là ‘nàng thơ’ của tôi và tôi vô cùng hứng thú khi làm phim với cô vì Rai là một người rất đặc biệt. Có một số người không hề bị thời gian tác động và Rai sẽ còn trụ được lâu dài ở Bollywood” - Bhansali nói và dự án điện ảnh thứ 3 của ông với nữ diễn viên này, mang tựa đề Guzaarish, sẽ được phát hành vào ngày 19-11 tới.Sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúcKết hôn với nam diễn viên Abhishek Bachchan từ năm 2007, nhưng Rai đã phá vỡ quan niệm cho rằng một nữ diễn viên đã kết hôn thì không thể tiếp tục sự nghiệp điện ảnh. Cô vẫn tham gia những dự án điện ảnh “nặng ký”.“Tôi rất cảm kích với những thành tựu của Rai. Tôi tự hào về vợ mình. Cô ấy xứng đáng nhận được bất cứ lời khen nào. Tôi hạnh phúc khi Rai đã phá vỡ được quan niệm phụ nữ không thể tiếp tục làm việc sau khi kết hôn. Tại sao chúng ta lại cứ cổ hủ trong cách suy nghĩ của mình? Là một người chồng tôi vô cùng hãnh diện khi Rai đang làm việc rất tốt” - Bachchan tự hào nói.Rai bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1997 với bộ phim tiếng Tamil Iruvar.Cùng năm đó cô ra mắt Bollywood với vai diễn trong Aur Pyaar Ho Gaya, nhưng cả hai phim đều thất bại về doanh thu. Tuy nhiên, năm sau đó Rai “rinh” giải Filmfare Nữ diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim Jeans.Cô tiếp tục đoạt giải Filmfare Nữ diễn viên xuất sắc nhất với tác phẩm điện ảnh Hum Dil De Chuke Sanam của Bhansali. Nữ diễn viên này có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong phim Taal, nhưng sau đó lại gặp một chuỗi thất bại với Hamara Dil Aapke Paas Hai (2000), Dhai Akshar Prem Ke (2000), Albela (2001) và Hum Kisise Kum Nahi (2001).Song Rai đã “xốc” lại sự nghiệp điện ảnh của mình với vai diễn trong phim Devdas của đạo diễn Bhansali và nhờ đó lại đoạt giải Filmfare Nữ diễn viên xuất sắc nhất.Kể từ đó, Rai liên tục tỏa sáng với các vai diễn trong Chokher Bali (2002), Raincoat (2004), Guru (2006), Dhoom 2, Provoked (2007), Jodhaa Akbar (2008) và Sarkar Raj (2008).Mới đây, cô đã thủ diễn chính trong phim Raavan của Mani Ratnam và diễn xuất bên cạnh siêu sao Rajnikanth trong siêu phẩm ăn khách Robot. Chưa kể Rai còn gây tiếng vang với một số phim lồng tiếng Anh, như Bride & Prejudice (2003), Mistress of Spices, The Last Legion (2007) và Pink Panther.Theo danh sách thống kê của tạp chí Forbes, Rai là ngôi sao Ấn Độ sinh lãi nhất ở Hollywood và còn từng nằm trong top 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới.Cô đã tham gia nhiều LHP quốc tế và còn là nữ diễn viên Ấn Độ đầu tiên làm giám khảo tại LHP Cannes năm 2003.Thời gian này, Rai đang bận rộn quảng bá các dự án điện ảnh mới gồm Action Replayy và Guzaarish nhưng vẫn cố gắng dành thời gian bên gia đình.