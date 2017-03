Album Da vàng của Trịnh lần đầu tiên phát hành trong nước sau 41 năm

Quỹ Ánh sáng từ tâm do ca sĩ Nguyễn Hồng Ân sáng lập vào cuối năm 2014 với mục tiêu lấy âm nhạc phục vụ cho từ thiện; cùng đó là sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Tiếng hát hòa bình chỉ là một trong nhiều sản phẩm đã và sẽ phát hành với mong muốn thực hiện, quảng bá những ca khúc mang tính nhân văn để gây quỹ và giúp đỡ những người không may mắn trong cuộc sống. Thời gian qua, quỹ đã giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn thong qua các chương trình ở: Mái ấm Mai Tâm, Trại Phong - Quỳnh Lưu, Nghệ An; trao học bổng ở Bình Thuận, Hà Giang; tổ chức Trung thu cho các em ở Lâm Đồng; tặng quà bệnh nhi ung thư, HIV... Tuy nhiên, với doanh thu album da vàng này, Nguyễn Hồng Ân sẽ thực hiện học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi. Cụ thể, Quỹ Ánh sáng từ tâm sẽ nhận nuôi 5-10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho đến hết đại học. “Sau thời gian đó, các em có thể dần dà tự lập, kiếm việc làm thêm và tham gia các công việc thiện nguyện, phụ giúp các hoạt động của quỹ Ánh sáng từ tâm. Và quan trọng là sau khi tốt nghiệp, các em có thể cùng chung tay hỗ trợ cho các hoạt động của quỹ” - ca sĩ Nguyễn Hồng Ân chia sẻ.