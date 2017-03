Album ồ ạt ra mắt đầu năm

Lần đầu tiên, Thủy Tiên đánh dấu bước ngoặt cho sự nghiệp ca hát bằng một album được đầu tư mức cao. 8 bộ trang phục được chọn để phục vụ quay clip, trong đó có bộ đầm dài 8 m ngốn một số tiền khá lớn. Clip ca nhạc được chọn cảnh, dựng bài cẩn thận để hình ảnh gợi cảm của nữ ca sĩ đến với khán giả đúng ý muốn trong lần thay đổi phong cách.

Thủy Tiên đầu tư mạnh trong clip "Em đã quên" để đưa hình ảnh gợi cảm đến với khán giả. Ảnh: Ifocus .

Chưa hết, nữ ca sĩ "Ngôi nhà hạnh phúc" mạnh tay hơn khi chi số tiền lớn để in bìa đĩa bằng loại giấy không có ở Việt Nam. Loại giấy này đắt gấp 5 lần giấy thường.

Thủy Tiên chia sẻ: "Tôi cố gắng làm mới bản thân và âm nhạc. Em đã quên là sản phẩm tâm huyết nhất từ trước đến nay, bởi đây là album đầu tiên tôi hát những ca khúc do mình sáng tác dựa trên cảm xúc của bản thân, chứ không phải theo đơn đặt hàng của bộ phim nào cả".

Ngược lại với Thủy Tiên, Đoan Trang ra mắt bộ sưu tập các ca khúc gây ấn tượng trong 10 năm đi hát. Nhưng nét mới ở chỗ toàn bộ ca khúc cũ được hát lại bằng tiếng Anh trong album có tên gọi The Unmake-up. Phần lời không phải là bản chuyển ngữ mà được viết mới dựa trên tinh thần của nội dung ca khúc. Dự án được nữ ca sĩ thực hiện gần 3 năm, thay đổi nhiều nhà sản xuất để cuối cùng "trụ" lại với nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam sống tại Đức.

"Tôi có nhiều điều đầu tiên. Lần đầu tiên được làm việc và thu âm với ban nhạc người Đức. Lần đầu tiên tôi thu hát với phong cách âm nhạc Unplugged mộc mạc, khá kén người nghe và chỉ nghe thật kỹ mới cảm nhận được hết cảm xúc và sự tinh tế của nó", Đoan Trang cho biết.

Với album này, ca sĩ Sôcôla muốn giới thiệu đến khán giả một "Đoan Trang không trang điểm" với những gì chân thật nhất từ trái tim người con gái luôn hết mình trong cuộc sống, tình yêu và âm nhạc.

Thanh Thảo tìm đến dòng nhạc bolero không phải sở trường của cô. Ảnh: Quốc Huy.

"Búp bê" Thanh Thảo phá cách mạnh mẽ khi tìm đến dòng nhạc bolero trong album mới Hoàng tử trong mơ. Để hoàn tất việc thu âm, cô đã chịu khó bay đi, bay về giữa Mỹ và Việt Nam bởi nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân giúp cô thực hiện album này sống ở xứ sở cờ hoa. Các tên tuổi hải ngoại như Thái Châu, Trường Vũ cũng góp giọng. Ngoài ra còn có Ngọc Sơn, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Dũng, Lê Hiếu, Dương Triệu Vũ, Hàn Thái Tú song ca cùng Thanh Thảo.

Một nét đặc biệt khác là bìa album được nhà thiết kế Công Trí sáng tạo với hình thức 3D. Khán giả mua đĩa được tặng kèm chiếc kính để có thể xem rõ hình ảnh nữ ca sĩ hiện lên đầy màu sắc. Sự đầu tư kỹ lưỡng này hứa hẹn một năm mới nhiều dự án hoành tráng của Thanh Thảo.

Chạy đua với các ca sĩ đàn anh, đàn chị, ngay từ đầu năm, các ca sĩ mới toanh cũng ra sản phẩm đầu tay. Sa Khang, cái tên hoàn toàn lạ lẫm, chào sân bằng album Chuyện tôi mang phong cách lãng mạn, trữ tình.

Sa Khang là gương mặt mới của công ty Music Box. Ảnh: Phạm Hoài Nam .

Dưới sự dẫn dắt của bà bầu - ca sĩ Thanh Thảo, Sa Khang sưu tầm hơn 20 ca khúc và mua độc quyền để an tâm về khâu bài vở. Từ đó, anh chọn ra 4 ca khúc ưng ý để quay video clip, cách giới thiệu hình ảnh nhanh nhất đến khán giả. Sự đầu tư này cho thấy một tinh thần nghiêm túc cho nghề hát.

Ca sĩ Xuân Mai dù đang bận rộn công việc học hành tại Mỹ, vẫn tranh thủ phát hành album tại quê nhà trong dịp đầu năm. Tên album gợi nhớ một thời thành công vang dội của cô nàng Cò lớn - Mong một thế giới bình yên. Xuân Mai thoát khỏi hình tượng ca sĩ nhí 3 tuổi để trở thành một cô gái trẻ trung, hấp dẫn. Trước đây, cô được xem là "Thần đồng âm nhạc" khi thể hiện khả năng ca hát trời cho, còn bây giờ nữ ca sĩ mong muốn tạo nên hình ảnh chín chắn, trưởng thành.

Giải nhất Tiếng ca học đường 2007 Khởi My biến giấc mơ thành hiện thực trên con đường ca hát chuyên nghiệp bằng album Đôi cánh. Ở album này, Khởi My mạnh dạn kết hợp với nhạc sĩ Hoàng Rapper, dù anh chàng rapper này vừa có một kết hợp không thành công với ca sĩ - người mẫu Trúc Diễm. Khởi My chia sẻ, phải biết đặt niềm tin với người cộng sự mới mong có kết quả tốt đẹp. Với Đôi cánh, Khởi My mong muốn được bay cao hơn trên bầu trời âm nhạc.

Cũng không ngần ngại điều tiếng, ca sĩ có ca khúc bị xếp vào "thảm họa âm nhạc 2009" Vĩnh Thuyên Kim tiếp tục giới thiệu album 270 độ Change. Album được phát hành dưới dạng DVD, gồm các ca khúc: Ầu ơ ví dầu, Điều ước hạc giấy, Mất chiếc nhẫn... Trong album này, ca sĩ "Vọng cổ Teen" khai phá các điệu hát ru theo lối hát hiện đại. Cô nói, ca khúc là tâm trạng của một người con xa quê hương và cuộc sống có thay đổi thế nào thì những điệu ru, câu hò vẫn ẩn sâu trong tâm hồn của họ. Tên của album cũng là niềm hy vọng của Vĩnh Thuyên Kim, sẽ có những điều thay đổi mới mẻ hơn trong sự nghiệp.

Hồ Quỳnh Hương dẫn dắt nhóm hát nam Artista. Ảnh: N.L.

Năm 2011, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục "sự nghiệp dẫn dắt ca sĩ trẻ". Cô đầu tư và dìu dắt nhóm hát nam mới có tên Artista. Album đầu tay của nhóm Cám ơn nhé tình yêu không chạy theo số đông nhóm hát hiện nay chú trọng ngoại hình hay giai điệu sôi động.

"Chất lượng âm nhạc là điều chúng tôi muốn hướng tới. Có thể nhóm không bắt mắt phần nhìn nhưng về cái nghe, Hương tin chắc mỗi ca khúc của Artista đều dạt dào cảm xúc và chạm được trái tim người nghe", Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Artista gồm 3 chàng trai: Hoàng Hải, Hải Đăng và Đức Quang đều xuất thân từ ngành dầu khí nhưng có chung đam mê ca hát. Khi lập nhóm, họ đề ra hướng đi cho con đường âm nhạc là làm sao cho cả những khán giả trẻ và đứng tuổi đều yêu thích chất nhạc trữ tình mà nhóm thể hiện. Dòng nhạc mà họ ưu tiên là semi classic để có thể khoe được chất giọng tốt của các thành viên.

Dung Lâm/Vnexpress