Alfonso Cuarón sẽ rinh tượng vàng Oscar 2014?

Giới chuyên môn đánh giá Gravity (tựa Việt: Không trọng lực) của đạo diễn Alfonso Cuarón đạt kỹ xảo điện ảnh tương đương với Life of Pi của Lý An vào năm ngoái.

Quá khứ lẫy lừng

Trong suốt sự nghiệp của mình, Alfonso Cuarón đã thể hiện một khả năng hiếm có đối với việc sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo nên một câu chuyện sâu sắc với những trải nghiệm về điện ảnh khó quên. Tác phẩm đầu tay của ông là Sólo Con Tu Pareja (1991), một bộ phim hài với sự tham gia của Daniel Giménez Cacho và Claudia Ramírez, đạt doanh thu cao nhất ở Mexico năm 1992, giúp Cuarón đoạt giải Ariel cho Nhà biên kịch xuất sắc nhất. Ấn tượng với thành công vang dội của bộ phim truyện đầu tay của ông, Sydney Pollack đã mời Cuarón làm đạo diễn cho bộ phim Murder, Obliquely với sự tham gia diễn xuất của Laura Dern và Alan Rickman. Với bộ phim này, Cuarón đoạt giải Cable ACE (1993) cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Bộ phim Mỹ đầu tay của Alfonso là bộ phim chuyển thể từ cuốn truyện rất được yêu thích của trẻ em A Little Princess (1995). Bộ phim được đề cử giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất và đoạt giải New Generation của Hiệp hội Phê bình điện ảnh Los Angeles. Năm 1998, ông đạo diễn bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Charles Dickens Great Expectations, với sự tham gia của Gwyneth Paltrow, Robert De Niro, Anne Bancroft và Ethan Hawke. Sau đó, Cuarón trở về Mexico để đạo diễn bộ phim hài Y Tu Mamá También do ông tham gia viết kịch bản. Phim được đề cử giải Oscar cho Kịch bản gốc hay nhất, giải BAFTA cho Phim nước ngoài hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất. Năm 2003, ông được mời làm đạo diễn cho tập 3 trong loạt phim về Harry Potter với tựa đề Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Nữ nhà văn J.K. Rowling coi đây là tập phim cô yêu thích nhất trong series phim Harry Potter.

Dự án tiếp theo của Cuarόn, Children of Men, với tư cách là đạo diễn và đồng viết kịch bản với Timothy Sexton, là một trong những bộ phim gây chú ý nhiều nhất trong năm 2006. Bộ phim được đề cử nhiều giải thưởng, trong đó có ba giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Biên tập phim xuất sắc nhất, đồng thời đoạt hai giải BAFTA cho Quay phim xuất sắc nhất và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.





Alfonso Cuarón được chờ đợi sẽ vượt lên hai đối thủ Steve McQueen (phim 12 Years Of Slave) và David O.Russell (American Hustle) đề giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar sắp tới.

“Đẩy ranh giới làm phim lên một tầm cao mới”

Hiện Gravity đạt kỷ lục Oscar năm nay với đến 10 đề cử, trong đó có đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất cho Alfonso Cuarón. Trước đó, Alfonso đã được Hiệp hội Kỹ xảo Hollywood (VES) vinh danh. Jeffrey A Okun - Chủ tịch VES, nhận định: “Alfonso Cuarón đã tạo nên một bước đột phá trong việc sử dụng hiệu ứng hình ảnh để làm nổi bật bộ phim. Ông ấy đã thay đổi những quan niệm mà chúng ta từng cho rằng đó là ranh giới trong quá trình làm phim”. Và giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Alfonso tại Quả Cầu Vàng 2014 mới đây cho thấy tuyệt phẩm về hành trình ngoài không gian thực sự khuấy đảo điện ảnh trong năm qua.

Để có hơn 80 phút nghẹt thở trên màn ảnh cho Gravity, đạo diễn Alfonso cùng các nhà làm phim phải mất hơn ba năm miệt mài đầu tư hiệu ứng kỹ xảo. Và đúng với biệt tài sử dụng kỹ xảo chỉ cốt làm câu chuyện phim thêm sâu sắc, Alfonso nói: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là khoe khả năng của công nghệ mà là miêu tả chuỗi tâm trạng mà các nhân vật phải trải qua”. Hiệu ứng phim khiến giới truyền thông và khán giả sau khi xem phim tại các rạp chiếu IMAX 3D, đã dành những lời tán dương và thể hiện sự ngưỡng mộ. Đặc biệt, trạng thái mất trọng lực của hai diễn viên chính thể hiện trong phim cũng khiến người xem có cảm giác giống hai người đang lơ lửng ngoài không gian thật.

Ngay trong những cảnh quay đầu tiên của phim, khán giả được chứng kiến cảnh quay trường cảnh dài đến 13 phút. Góc quay đi từ cái nhìn toàn cảnh về vũ trụ mênh mông rộng lớn cho đến từng con ốc vít trên trạm vũ trụ không gian.Cảnh quay để lại ấn tượng mạnh và sâu sắc cho người xem, đồng thời khẳng định khả năng tuyệt vời trong quay trường cảnh của đạo diễn Alfonso. Những cảnh quay này có tác dụng lôi cuốn người xem vào trong các hành động thể hiện trên phim, đồng thời là sự tương phản về nỗi sợ hãi mơ hồ về không gian khi nhìn thấy bộ trang phục du hành gia hay cảm giác nằm cuộn trong tàu con thoi. Đạo diễn lừng danh James Cameron đã thốt lên kinh ngạc: “Tôi đã bị hạ gục hoàn toàn. Đây là bộ phim về đề tài không gian vũ trụ tuyệt vời nhất từ trước đến nay”.

Không những thế, đạo diễn Quentin Tarantino đã không ngớt lời ngợi khen khi cho rằng Gravity là “một tác phẩm kiệt xuất khiến người xem hưng phấn tột cùng. Kỹ thuật quay có những bước đột phá vượt bậc so với thế hệ các nhà làm phim đi trước”.

THANH THẢO