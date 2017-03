Hải Vân am là một am tự đổ nát chỉ có một ni cô già và gã quét chùa khật khùng. Nhà vua không muốn tiết lộ chuyện hậu cung nên đoàn người hoàng gia âm thầm lên Hải Vân am tìm hiểu những chuyện ma quái xảy ra với hoàng hậu. Một đêm ở lại Hải Vân am đã làm hé lộ âm mưu đầu độc hoàng hậu, cuộc tranh giành sủng ái của nhà vua giữa Lệ Phi và cung nữ hầu cận Mai Hoa, cái chết đau thương của cung nữ và hoàng tử…

