Âm nhạc đường phố khó… xuống đường!

Tại các nước phương Tây, thậm chí một vài nước Đông Nam Á, âm nhạc đường phố không xa lạ gì. Những hoạt động nghệ thuật này góp phần tô điểm thêm bộ mặt thành phố và góp phần không nhỏ vào việc làm tăng sức hấp dẫn của du lịch. Ở Việt Nam, nhiều nhạc sĩ ôm ấp kế hoạch biểu diễn âm nhạc đường phố nhưng đến nay mô hình này vẫn… chưa tới đâu.

Ngại thủ tục

Cái khó nhất của những người muốn ôm giấc mộng chơi nhạc đường phố hiện nay là không có nơi diễn. Ông Bạch Xuân Sơn, Giám đốc Công ty Tổ chức sự kiện Phát Tin, cho biết năm 2009 ông và nhạc sĩ Nguyễn Bách, Hiệu trưởng Trường Âm nhạc BACH, bàn bạc dự án chương trình âm nhạc đường phố. Loay hoay khoảng một năm trời, cuối cùng ông đành buông xuôi vì không biết diễn ở đâu!

Một cái khó nữa là nếu xin biểu diễn thì phải đăng ký danh mục các tác phẩm trình diễn. Theo nhạc sĩ Nguyễn Bách, biểu diễn ở đường phố mang tính ngẫu hứng, không có danh sách bài cố định. Thế nhưng theo quy định thì người tổ chức phải đưa danh sách các bài để cơ quan quản lý duyệt. “Giả sử mình xin phép chơi bài của Mozart nhưng khi diễn có khán giả yêu cầu chơi bài khác của Beethoven thì làm thế nào” - ông Bách nói.

Dùng mô hình âm nhạc đường phố để các nghệ sĩ trẻ “tiếp thị” ca khúc mới của mình. Ảnh: XN

Một thực tế là các ban nhạc đường phố thường nhắm đến biểu diễn phục vụ cộng đồng nhưng theo quy định trong Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 9-2-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thẩm định chương trình biểu diễn quá nặng. Theo đó, chương trình có độ dài trên 150 phút sẽ phải trả phí là 900.000 đồng/chương trình. Với các chương trình bán vé thì mức phí này là bình thường nhưng với chương trình nhạc đường phố thì quả là lực bất tòng tâm!

Chính vì khó khăn chồng chất như vậy, muốn thực hiện được các chương trình đường phố phải tìm cách để lách.

Tìm “công thức” cho âm nhạc đường phố

Theo nhạc sĩ Xuân Nghĩa, Chủ nhiệm CLB Sáng tác Trẻ đồng thời là người sáng lập sân chơi Âm nhạc đường phố thuộc Nhà văn hóa Thanh niên, việc đưa âm nhạc ra đường phố khó thực hiện một phần do thủ tục xin phép, một mặt do điều kiện thực tế đường phố ở Việt Nam quá ồn ào do nhiều xe máy. “Do vậy, khi thực hiện sân chơi Âm nhạc đường phố ở Nhà văn hóa Thanh niên chúng tôi đã phải điều chỉnh lại cách làm. Thứ nhất là về mặt địa điểm, chúng tôi diễn ở trong sảnh nhà văn hóa để cho vừa đỡ ồn ào xe cộ, vừa tránh phải xin phép, người đi đường tấp xe vào xem vẫn được”.

Theo nhạc sĩ Xuân Nghĩa, một vấn đề nữa cần phải xem xét đó là công thức ban nhạc. Người ta cứ nghĩ rằng chơi âm nhạc đường phố là phải chơi những nhạc cụ như guitar thùng hoặc các nhạc cụ không cắm điện. Trong khi điều kiện ở Việt Nam hiện nay rất hiếm phố đi bộ. Nếu chơi những nhạc cụ này, âm thanh sẽ bị tiếng bô xe máy “nuốt chửng” mất. “Trong hoàn cảnh như vậy, tại sao mình không chơi những nhạc cụ cộng hưởng như violon, kèn hoặc các nhạc cụ điện tử khác. Chẳng có luật lệ nào quy định rằng chơi nhạc đường phố là không được chơi nhạc cụ điện tử vậy tại sao các nghệ sĩ lại tự gò bó mình. Theo tôi, mục đích cao nhất của âm nhạc đường phố là phục vụ người đi đường chứ không phải phục vụ cái tôi của người nghệ sĩ. Làm được điều này còn quan trọng hơn là tính toán xem chơi nhạc cụ gì” - nhạc sĩ Xuân Nghĩa nói.

Hiện nay sân chơi Âm nhạc đường phố của Nhà văn hóa Thanh niên đã diễn ra được bảy chương trình đều đặn vào sáng Chủ nhật tuần thứ hai mỗi tháng. Điểm đặc biệt ở chương trình này là chính các nhạc sĩ sẽ hát những bài hát của mình sáng tác. Khi tác giả hát thì khán giả sẽ thấy gần gũi hơn và được nghe những câu chuyện xung quanh việc sáng tác bài hát đó.

Ông VÕ TRỌNG NAM, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM: Biểu diễn nghệ thuật phải phù hợp tình hình giao thông Sở chưa cấp giấy phép biểu diễn đường phố nào cả. Thời gian qua có một số đơn vị gửi hồ sơ xin biểu diễn nghệ thuật ở đường phố. Tuy nhiên, các chương trình biểu diễn này lại có lồng ghép giới thiệu sản phẩm của nhà tài trợ, mang tính quảng cáo là chính chứ đâu phải biểu diễn nghệ thuật nữa. Vì vậy mà Sở không cấp phép được. Vấn đề quan trọng hơn, việc biểu diễn nghệ thuật đường phố phải phù hợp với điều kiện thực tế, có đưa vào quy hoạch. Biểu diễn đường phố cũng cần có quy hoạch địa điểm nào, tuyến đường nào, thời điểm nào… chứ không thể tổ chức lung tung được. Đang giờ cao điểm mà biểu diễn gây kẹt xe thì người dân chịu sao được! Hiện nay, trước Nhà hát TP.HCM cũng có chương trình biểu diễn sáng Chủ nhật, thu hút nhiều khán giả, hiệu quả tốt. Chúng tôi cũng đang tính cách nhân rộng mô hình này, đã bàn với đơn vị quản lý các công viên cho phép biểu diễn trong công viên như Công viên 23-9, Công viên Tao Đàn, Công viên Hoàng Văn Thụ, Công viên Gia Định… Biểu diễn trong công viên thì không lo chuyện gây ách tắc giao thông. QUỲNH NHƯ

SƠN HOÀNG