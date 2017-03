Âm nhạc thời khốn khó

Cửa sổ âm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ Sêri chương trình Cửa sổ âm nhạc do nhạc sĩ Dương Thụ làm giám đốc nghệ thuật lại không phải là chương trình định kỳ hằng tháng hay quý mà là hằng năm. Năm ngoái chương trình đầu tiên mở màn với chủ đề Những câu chuyện kể của tôi (11-2012) thì năm nay trở lại với chủ đề Tôi mơ một giấc mơ (tối 21-9, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội). Tôi mơ một giấc mơ là cuộc trình diễn âm nhạc theo phong cách cổ điển đương đại. Chương trình sẽ gồm những ca khúc do nhạc sĩ Dương Thụ biên tập và viết lời Việt từ những giai điệu cổ điển được làm mới theo phong cách đương đại, những bài hát nổi tiếng trong các vở nhạc kịch đương đại thế giới hay những giai điệu của dòng nhạc new age và tân cổ điển…