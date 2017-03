Âm nhạc tiễn đưa Whitney Houston

Kênh CNN và nhiều trang mạng khác đã tường thuật trực tiếp lễ tang của nữ danh ca kéo dài hơn 3 giờ. Hơn 1.500 khách mời đã đến lễ tang, trong đó có rất nhiều nhân vật đã gắn bó với Whitney Houston trong quãng đời âm nhạc, điện ảnh của cô: Oprah Winfrey, Mariah Carey, Kevin Costner, Jennifer Hudson...

Whitney Houston đã được tiễn đưa trong âm nhạc với phần mở đầu lễ tang là tiết mục của ca đoàn nhà thờ trong trang phục trắng. Mẹ và con gái của Whitney ngồi ở hàng ghế đầu, sau đó là họ hàng và bạn bè thân.

Quan tài Whitney Houston phủ đầy hoa hồng tím và ly ly trắng. Ảnh: MASSLIVE

Những mẩu chuyện về Whitney được kể bằng cả nụ cười, nước mắt qua câu chuyện của diễn viên Kevin Costner, người đóng cùng Whitney trong phim The Bodyguard (Vệ sĩ); qua câu chuyện của ca sĩ Tyler Perry, qua giọng ca của R.Kelly, Alicia Keys…

Tang lễ kết thúc trong giai điệu I will always love you. Quan tài phủ đầy hoa hồng tím và ly ly trắng của Whitney được đưa ra xe về yên nghỉ cạnh cha - ông John Russell Houston tại nghĩa trang Fairview, Westfield, New Jersey.

Q.TRANG