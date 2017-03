Âm nhạc trong điện ảnh

Tại buổi nói chuyện, người nghe sẽ được giải đáp những vấn đề cơ bản trong việc thực hiện một tác phẩm âm nhạc cho phim từ tổ chức, thực hiện, kỹ thuật… Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam cũng sẽ trình bày ba kỹ thuật chính của âm nhạc đi cùng hình ảnh là phụ họa, đối kháng, ẩn dụ; cũng như sơ lược về một số hệ thống kỹ thuật trong sản xuất.

Nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam đang làm việc tại Touch The Sky Production (Đức). Anh từng tham gia thực hiện, sản xuất nhiều abum: Li Ti (Tùng Dương), Trăng và Em (Jazzy Dạ Lam), Dạ khúc Dương Cầm (Lê Hiếu), The Unmake Up (Đoan Trang) và mới nhất là phần nhạc cho bộ phim truyền hình bốn tập của Đức Die grossen Schlachten.

Buổi nói chuyện diễn ra vào 13 giờ 30 ngày 1-11 tại ĐH Hoa Sen (8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Q.TRANG