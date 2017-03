American Idol 2010 đạt doanh thu “khủng”

Simon Cowell - thành viên Ban Giám khảo American Idol

Đứng vị trí thứ hai là chương trình Two and Half Men của diễn viên hài Charlie Sheen với doanh thu 2,9 triệu USD.



Bên cạnh đó, những chương trình thành công về mặt doanh thu còn có Desperate Housewives ở vị trí thứ ba với 2,74 triệu USD, chương trình về y tế Anatomy của Grey chiếm vị trí thứ tư với 2,67 triệu USD và chương trình Dancing With The Stars (đã đến Việt Nam với phiên bản Việt có tên gọi Bước nhảy hoàn vũ) đứng vị trí thứ năm với 2,67 triệu USD trong khi Lost xếp cuối cùng với 2,6 triệu USD.

Theo Người Lao Động