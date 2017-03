Ăn Tết nhảy trên đỉnh Ba Vì

Nguồn gốc Tết nhảy Hằng năm, người Dao ăn rất nhiều cái tết, song Tết nhảy và tết Nguyên đán là lớn nhất. Tết nhảy cũng là tết tẩy oan, tết cầu may, cầu phúc. Người Dao quan niệm rằng: Con người phải trải qua nhiều trắc trở, rủi ro trong cuộc sống. Bởi vậy hằng năm cần phải khấn trời đất, thần linh, tổ tiên để được cứu giúp, trừ giải những oan trái, bất hạnh và ban cho những điều may mắn, hạnh phúc. Tết nhảy là tết của gia đình nhưng lại được cả bản, cả vùng coi như tết của chung, ngoại trừ những người kiêng kị còn tất cả đều phải tham gia. Theo thầy mo Thành: “Cội nguồn của người Dao ở Trung Quốc. Thuở trước sau đợt hạn hán, tổ tiên chúng tôi đóng thuyền vượt biển đi tìm miền đất mới. Giông tố của biển cả dữ dội tới mức như muốn nhấn chìm tất cả. Con culi đi theo làm bạn bỗng ôm mặt khóc tu hu như người khiến họ càng lo sợ. Cả đoàn người bê bát hương ra đầu thuyền đồng loạt quỳ xuống khấn trời lạy đất, cầu thần linh cho họ được an toàn tới đất liền. Nếu sống sót, họ và con cháu sẽ tổ chức Tết nhảy trong nhiều ngày để tạ lễ. Trên thuyền lúc đó có người của 12 dòng họ. Để tạ ơn thánh thần, bốn nhánh họ Triệu và 11 họ khác làm Tết nhảy, mổ heo, giết gà và múa hát trong ba ngày ba đêm để tạ ơn thánh thần; riêng tết của dòng họ Triệu Mốc gọi là Chay tập đàng."