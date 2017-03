Angela Phương Trinh quy y cửa Phật

Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Angela Phương Trinh đã nếm trải nhiều sóng gió của showbiz, chính điều này khiến cô gặp nhiều rắc rối và phiền muộn. Thời gian qua, cô thường xuyên đến chùa làm từ thiện, ở đây, cô tìm được sự bình yên. Người đẹp quyết định quy y với mong muốn được học những đạo lý của Phật giáo.



Tôi theo Phật giáo và đã quy y



Được biết dạo này chị rất siêng đi làm từ thiện, sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu?



Trước đến giờ tôi vẫn đi từ thiện nhưng không lên báo. Tôi thường lên chùa gặp gỡ và vui chơi cùng các trẻ em mồ côi, chùa Kỳ Quang là nơi tôi thường xuyên ghé qua nhất. Những lần trước tôi đến với tư cách cá nhân, tôi tặng áo quần, sách vở, truyện tranh cho các em.



Gần đây nhất, tôi đi cùng với tổ chức nên hoành tráng hơn, quà tặng cũng nhiều hơn. Tôi hy vọng những em bé mồ côi, tàn tật nơi đây có thể ấm lòng hơn, chúng tôi sẽ còn ghé thăm các em trong nhiều dịp nữa.





Chị cũng hay lên chùa cầu an, đúng không?



Nói thật là tôi thường xuyên đến đây mỗi khi có chuyện không vui, tôi có gặp mấy thầy, và được hướng dẫn rất nhiều về đạo lý nhà Phật, tôi thấy tâm hồn mình thanh tịnh và ấm áp. Ngoài chùa Kỳ Quang, tôi còn đến nhiều chùa khác nữa.



Đi chùa nhiều như vậy là do chị buồn chán chuyện showbiz?



Gần đây tôi không có nhiều chuyện vui, và khi cảm thấy không vui thì tôi sẽ ghé thăm nhà chùa. Tôi cúng bái và nghe giảng đạo, thấy bớt mệt mỏi và tâm hồn thanh tịnh. Vừa rồi, được sự đồng ý của thầy trụ trì tôi đã quy y.



Có phải do chị không chịu nổi thị phi của showbiz nên muốn "ở ẩn"?



Tôi không ở ẩn, vì năm nay là năm học cuối tôi không có nhiều thời gian cho các hoạt động khác. Công việc là nguồn tài chính duy nhất nên rất quan trọng đối với tôi, dù có gặp khó khăn đi chăng nữa tôi vẫn sống với nghề. Sắp tới, tôi cũng đang chuẩn bị để đi hát trở lại và thêm những dự án riêng nên tôi sẽ không có nhiều thời gian như trước.



Thời gian qua, tôi cũng gặp nhiều sóng gió nên tôi bây giờ làm gì cũng phải thấu đáo. Tôi thấy mệt mỏi với những kiểu ồn ào lắm rồi, tôi muốn cuộc sống đơn giản và thanh tịnh.



Một cô gái chỉ mới 17 tuổi lại tìm đến cửa Phật như thế có quá khác biệt so với các bạn đồng trang lứa không?



Nói về sự khác biệt đối với các bạn cùng tuổi, tôi cũng sớm nhận thức về điều này. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã tham gia đóng phim, tiền cát-xê hầu hết tôi đều đưa cho ba mẹ, tôi chẳng bao giờ giữ xu nào trong túi cho riêng mình. Đến tận bây giờ, tiền tôi kiếm được từ phim ảnh, quảng cáo tôi đều gửi lại cho ba mẹ, để ba mẹ tôi lo chi phí hàng ngày và đóng học phí cho chị em tôi.



Tôi là trụ cột của gia đình, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã ý thức được việc này, có lẽ do sớm tự lập và kiếm tiền nuôi gia đình nên tôi có phần nhìn lớn hơn các bạn đồng trang lứa. Nhiều người cũng nhận xét như vậy. Giờ quy y rồi, các thầy cũng rất thương và thông cảm cho tôi -một cô gái tuổi đời còn quá trẻ mà phải gánh vác nhiều thứ trên vai.



Đôi khi tôi thấy quá sức và mệt mỏi, tôi cũng cần một chỗ để dựa dẫm mỗi khi cảm thấy áp lực và bị dư luận chỉ trích, vì thế, tôi chọn cửa Phật vì niềm tin vào sự thanh tịnh.



Chị phải vượt qua những quy định khắt khe nào thì mới quy y?



Tôi có thể chia sẻ rất nhiều về điều này, từ khi tôi đi lễ chùa và nghe giảng đạo, tôi quyết định thờ Phật và tìm hiểu nhiều hơn về Phật giáo. Trong quá trình chăm chỉ và rất thành tâm, tôi may mắn được sư trụ trì cho quy y. Đây cũng là thành quả của tôi trong thời gian qua, tôi rất vui.



Trước đây, tôi khá bốc đồng và nóng tính, nhưng từ khi quy y thì tính cách của tôi hoàn toàn khác, tôi điềm đạm, trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn khi đưa ra bất cứ quyết định nào.



Nhà Phật có 5 điều dạy mà tôi luôn tự nhắc nhở mình: Không giết người; Không trộm cắp; Không tà dâm; Không nói dối; Không say sưa. Đây là những điều căn bản nhất. Nóng giận có thể làm tiêu tan và phá hủy nhiều cái, vì vậy, tôi nghiệm được nhiều điều từ đạo Phật, vì vậy, tâm hồn của tôi thanh tịnh hơn rất nhiều.



Showbiz vốn phức tạp, chị lại quy y và buộc phải theo đúng những điều Phật dạy. Sự đối lập này chị sẽ cân bằng như thế nào?



Không đối lập quá lớn đâu, vì trong 5 điều Phật dạy tôi đã và không được đến 4 điều rồi. Nghĩ đến cuộc sống trước đây tôi thấy hối hận, tôi quen bạn trai, anh ấy hay dẫn tôi đi chơi, tôi bắt chước bạn bè uống bia rượu, nhưng từ khi quy y, tôi làm được điều còn lại, tôi tập được thói quen không bia rượu.



Nhiều ý kiến sẽ cho rằng chị giả tạo và đang PR lại hình ảnh của mình?



Tôi không muốn giải thích nhiều những ý kiến như vậy, nếu nghi ngờ bạn có thể kiểm chứng, tôi không đem tôn giáo để PR cho bản thân, như vậy là phạm vào những đạo lý mà tôi được học. Qua bài viết, tôi chỉ muốn chia sẽ những gì mình đang làm.



Không có chuyện các đạo diễn "tẩy chay"



Có thông tin chị bị điện ảnh "tẩy chay", vì hình ảnh của chị hiện nay khiến nhiều đạo diễn phát hoảng, điều này chị có biết không?



Tôi không rõ lắm, vì thời gian vừa qua tôi không nhận kịch bản đóng phim. Vì sao tôi lại bị các đạo diễn tẩy chay chứ? Tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng vai chính, như vậy sao có chuyện đó được? Tuy nhiên, do bận rộn với hàng loạt công việc luyện thanh, học vũ đạo, tiếng anh tại trường nên thực sự tôi đã phải từ chối nhiều kịch bản phim.



Trước đây, tôi thường nhận tham gia nhiều phim, nhưng bây giờ việc đó hạn chế hơn. Tôi muốn được chọn lọc kỹ vai diễn vì thời gian không có nhiều. Tôi chỉ có thể chọn phim nào mình có cảm hứng nhất để tham gia.



Chị dành nhiều thời gian cho luyện thanh và học vũ đạo, phải chăng chị đang có kế hoạch trở lại với việc ca hát?



Đúng vậy, tôi ít nhiều cũng đã ghi được dấu ấn đẹp với điện ảnh, nên bây giờ tôi muốn đầu tư nhiều hơn cho sự nghiệp âm nhạc. Tôi hàng ngày đến lớp luyện thanh và học vũ đạo để có một cái nền vững chắc trước khi lên sân khấu hay phát hành album, chuẩn bị chu đáo giúp tôi tự tin hơn.



Trước đây, tôi đã quá vội vã nên sản phẩm của mình không được đánh giá cao. Đây là cơ hội mới dành cho mình, tôi muốn mọi thứ đều phỉa hoàn hảo, bắt đầu từ khâu chuẩn bị.



Nghe nói dạo này chị thường có nhiều show diễn ở quán bar?



Tôi nhận được nhiều lời mời diễn quán bar và những nơi khác, thường là ngoài tỉnh thành nên đi lại hơi bất tiện. Lời mời thì nhiều, nhưng tôi chỉ có thể nhận một số nhỏ vì hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình rèn luyện, tôi không muốn biểu diễn nhiều khi chưa đủ tự tin. Tôi cũng quyết định chọn dòng nhạc dance mạnh mẽ giống như tính cách của tôi.



Xin hỏi một chút, mối quan hệ giữa chị và ba chị đã hàn gắn lại chưa?



Gia đình nào cũng đôi ba lần xảy ra xích mích, trong nhà tôi và ba tôi là thân với nhau nhất, chuyện gì tôi cũng chia sẻ cùng ba. Vừa qua, cả 2 đều có chút hiểu lầm, nhưng chuyện này cũng đã qua nhanh. Giờ đây, ba con tôi đã thân thiết trở lại. Ba tôi cũng lớn tuổi nên cũng không còn đủ sức để theo tôi trong nhiều hoạt động. Ông cũng có công việc kinh doanh nhỏ riêng mình.



Nhưng nghe nói chị đang ở cùng mẹ?



Ba tôi bận rộn với công việc kinh doanh mới. Ông tập trung và dồn nhiều công sức nên ông thường ngủ lại quán, 2 chị em tôi hiện ở cùng mẹ.



Nếu có đại gia sao tôi phải đi làm vất vả?



Sau khi chia tay người yêu là Dũng "xoăn", chị đã có tình yêu mới?



Tôi chưa có. Hiện tại, tôi bận rộn với công việc và những kế hoạch sắp tới nên không có thời gian để hẹn hò, yêu đương. Hơn nữa, tình cũ đối với tôi là sự vấp ngã, trái tim tôi vẫn chưa lành lại, tôi chưa sẵn sàng mở cửa trái tim mình.



Dường như cuộc sống của chị vất vả hơn sau khi chia tay đại gia Dũng "xoăn"?



Tôi không nghĩ là mình vất vả, lúc trước tôi nhận được sự cưng chiều từ gia đình, bạn trai nhưng giờ đây tôi cảm thấy thoải mái vì tôi có thể tự lập được, tôi độc lập về tài chính và cả công việc, dự án sắp tới.



Trước đây, tôi luôn làm theo sự sắp đặt của ba. Còn bây giờ, tôi có thể tự đưa ra những quyết định riêng. Ngày trước đi đâu, Dũng thường cho xe đưa đón tôi, nhưng bây giờ tôi độc lập, tôi tự sắm xe máy, tôi thích đi đâu thì tôi có thể tự đi, không cần ai đưa đón.



Nguồn tài chính từ việc đóng quảng cáo cũng giúp tôi sống tốt và phụ giúp gia đình mình. Tôi không nghĩ là mình vất vả, tôi học được nhiều từ những sai lầm của mình. Bây giờ tôi trưởng thành hơn rất nhiều rồi.



Nhiều thông tin rằng chị đang có đại gia khác chăm bổng?



Hiện tại, tôi chẳng có ai cả, bạn bè và người thân đều biết việc này. Tôi nói chắc nhiều người không tin bởi hình ảnh của tôi trước đây phần nào cũng đã mất lòng tin đối với công chúng, tôi không thanh minh cho việc này.



Tôi cũng không muốn nói nhiều, sự thật thì vẫn là sự thật, nếu có đại gia vì sao tôi phải tự thân vận động thế này, tôi tự mua xe máy, tự đi, lúc nào mệt còn phải đi xe ôm. Nói ra nhiều người ngạc nhiên, nhưng bây giờ tôi đã khác rồi.



Gần đây chị hay xuất hiện cùng em gái, nghe nói em chị cũng đang có ý định tham gia showbiz?



Em gái tôi có công việc và tương lai riêng của em ấy. Tôi là chị nhưng cũng không thể quyết định hay chọn lựa thay được. Chị em tôi khá hiểu nhau, nhưng em tôi cá tính hơn tôi nhiều, cô bé cũng khá có năng khiếu nghệ thuật. Hiện tại, em tôi đang học thanh nhạc để có thể có những bước đi vững chắc hơn.



Chị không sợ, em gái chị sẽ là "thảm họa âm nhạc" mới sao?



Thảm họa hay không thì thời gian sẽ chứng minh điều đó. Cô bé đang rất chăm chỉ luyện tập và luôn phấn đấu không ngừng, có đam mê và cố gắng như vậy là dấu hiệu đáng mừng rồi.

(Theo EVA)