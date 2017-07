Angelina bị liệt cơ mặt, tăng huyết áp sau li hôn

Trong cuộc phỏng vấn, Angelina đã khiến mọi người khá sốc, khi cô tiết lộ mình đang mắc chứng bệnh Bell's Palsy, một chứng bệnh gây liệt cơ một nữa mặt. Nguyên nhân là do dây thần kinh ngoại biên số VII bị chèn ép và viêm sưng, khiến nó không có khả năng điều khiển các cơ bắp trên mặt và làm cho cơ bắp bị cứng, tê và mất co giãn khi nói hoặc cười. Điều này khiến khuôn mặt bị méo một bên.



Angelina trên bìa tạp chí Vanity Fair số mới nhất. Ảnh: Vanity Fair

Ngôi sao còn tiết lộ rằng dạo này cô có nhiều tóc bạc, và da dẻ bắt đầu khô và xấu đi. Cô không chắc các vấn đề trên là do cô đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hay do cú sốc tâm lý mang lại.



Tuy nhiên, Angelina không tỏ ra quá nao núng trước những vấn đề về sức khỏe của mình: "Tôi cảm thấy mình đang trở nên một phụ nữ toàn vẹn hơn. Tôi đã có sự lựa chọn sáng suốt, và tôi kiểm soát được cuộc sống và sức khỏe của mình. Tôi luôn đặt gia đình lên trên hết và tôi tin chính điều đó làm nên một phụ nữ toàn vẹn.

Angelina cũng chia sẻ về việc cô đã mua một lâu đài ở Los Angeles để ở cùng các con thay vì ở nhà thuê như trước đây. Căn biệt thự giá 25 triệu USD (560 tỷ VND) có 6 phòng ngủ, được vây quanh bởi một khu vườn tao nhã.





Khi được hỏi về tình trạng các con của cô sau khi bố mẹ chia tay, Angelina nói rằng đó là "thời điểm khó khăn nhất" khi cô và sáu đứa con của cô cố gắng tiếp tục cuộc sống của họ.



“Suốt 9 tháng, tôi đã cố gắng làm thật tốt việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén và đọc truyện cho các con ngủ. Tôi đang ngày càng giỏi ở cả 3 lĩnh vực đó”, nữ diễn viên 41 tuổi kể về cuộc sống của một người mẹ đơn thân với 6 đứa con.

Nữ ngôi sao nói rằng bọn trẻ đã rất mạnh mẽ, và cô rất tự hào về chúng. Hiện chúng đang sống với cô và thỉnh thoảng về thăm Brab Pitt như yêu cầu của tòa.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ minh tinh tiết lộ thời điểm mà mối quan hệ của cô và Brad Pitt bắt đầu rạn nứt. "Vào mùa hè năm ngoái, trong giai đoạn hậu kỳ của bộ phim "First They Killed My Father" mà tôi làm đạo diễn, quan hệ giữa vợ chồng tôi đã trở nên "tồi tệ"". Song, trong bài phỏng vấn, Angelina đã rút lại từ "tồi tệ" để diễn tả về mọi chuyện giữa họ: "Tôi không muốn dùng từ đó... mà là mọi chuyện đã trở nên "khó khăn"".

Khi được hỏi cô có ngạc nhiên về bài phỏng vấn của Brad Pitt với tạp chí GQ, trong đó anh thừa nhận thói nghiện rượu đã khiến gia đình họ tan vỡ, Angelina Jolie đã trả lời: "Không".



Về quan hệ hiện nay của cô với Brad Pitt, nữ minh tinh cho hay: "Chúng tôi quan tâm đến nhau và quan tâm đến gia đình mình, cả hai đều đang cố gắng để đạt cùng một mục tiêu chung".

Một số hình ảnh mới nhất của Angelina Jolie trên tạp chí Vanity Fair: