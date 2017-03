Angelina Jolia giăng bẫy tên “cướp biển Caribe”

Lần đầu tiên Angelina Jolia và Johnny Depp gặp nhau trên màn ảnh rộng (Ảnh: Galaxy)





Theo Xuân Mai (Vietnam+)



Những pha rượt đuổi, đọ súng, những âm mưu đáng sợ của thế giới ngầm sẽ diễn ra trên nền khung cảnh tuyệt đẹp của Venice thơ mộng, với những chiếc thuyền, khách sạn cổ kính và quảng trường đầy bồ câu. Trên hết, phim còn quy tụ hai ngôi sao Hollywood gạo cội Angelina Jolia và Johnny Depp.Khán giả hẳn sẽ hồi hộp vì đây là lần đầu tiên hai diễn viên lão làng gặp nhau trên màn ảnh rộng cũng như xem nét lãng tử dí dỏm của chàng “cướp biển Ca-ri-bê” sẽ kết hợp với sự quyến rũ của “bà Smith” như thế nào.Phim là câu chuyện tình của một âm mưu. Tạm xa rời cuộc sống Mỹ ồn ào, bon chen, Frank (Johnny Depp) tìm đến với thành phố Venice lãng mạn của Italy, nơi anh hy vọng sẽ giúp anh nguôi ngoai nỗi buồn sau cuộc tình tan vỡ.Trên chuyến tàu định mệnh, Frank gặp gỡ và choáng ngợp trước vẻ đẹp khó cưỡng của Elise (Angelina Jolie), người bạn đường bí ẩn. Frank đã phải lòng cô một cách vô điều kiện.Nhưng anh khó có thể nào ngờ, Elise dịu dàng thanh thoát lại chỉ là lớp vỏ ngụy trang của một người phụ nữ thuộc thế giới ngầm đang che đậy một kế hoạch ranh ma. Frank ngây thơ trở thành con cờ của Elise, lòng vẫn tin rằng anh đã tìm được tình yêu mới.Chuyến du lịch tưởng chừng như mơ của Frank đang biến thành một cái bẫy hoàn hảo chết người. Người du khách hiền lành sẽ phải sống sót ra sao trước mũi súng và mưu mô của những thế lực ngầm hùng mạnh ở châu Âu?“Đây chắc chắn là một câu chuyện tình đẹp!” đạo diễn người Đức Florian Henckel von Donnersmarck đồng thời là chủ nhân của tượng vàng Oscar năm 2007 cho Phim nước ngoài hay nhất (The Lives of Others) nói về đứa con tinh thần mang tên The Tourist.Phim sẽ khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 31/12./.