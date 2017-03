Angelina Jolie bị kiện vì đạo ý tưởng phim

Angelina Jolie (36 tuổi) đang bị nhà báo Croatia James J. Braddock kiện và đòi tiền bồi thường khi cho rằng Jolie đã đánh cắp câu chuyện của ông để đưa vào bộ phim do cô viết kịch bản và đạo diễn mang tên In the Land of Blood and Honey. Phim sẽ được công chiếu ở Mỹ vào ngày 23-12.

Phim là câu chuyện kể về một phụ nữ Hồi giáo người Bosnia tên là Aija đem lòng yêu kẻ thù người Serbia tên là Daniijel.

Trong đơn kiện, nhà báo Braddock tuyên bố một bài báo mà ông viết và xuất bản năm 2007 chính là nền tảng cho câu chuyện trong phim. Ông đã nêu ra những điểm giống nhau giữa bài báo của mình và câu chuyện trong phim của Jolie. Bài báo của ông cũng có nhân vật nữ chính bị các binh lính Serbia cưỡng hiếp và buộc phải trở thành nô lệ trong doanh trại sau khi bị bắt.

(Theo vov.vn)