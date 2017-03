Angelina Jolie - Brad Pitt chia tay và cuộc chiến trên báo đài

Tuy nhiên, trang giải trí Naughty But Nice và PopEater lại gọi đây chỉ là tin đồn và không ngần ngại gọi "News of The World là tờ báo lá cải!

Bài báo của News of the World nói rằng cặp uyên ương đã kí một văn bản li hôn trị giá hơn 300 triệu đô la, xóa bỏ những thông tin chi tiết về tài chính và gia đình của thế giới hậu Brangelina.

Còn PopEater lập luận Angelina Jolie kiểm soát rất chặt về hình ảnh của mình trước công chúng, cũng như khi nào và bằng cách nào tin tức có thể đến với công chúng. Khả năng 2 người chia tay không thể là câu chuyện mà cô có thể tiết lộ một cách giật gân trên một tờ báo lá cải của Anh như thế. Đó không phải là phong cách của Angelina.

Lan Halperin, tác giả cuốn sách "Brangelina" nói về sự khéo léo đối với báo chí của Jolie. Tháng 12-2009 ông cho PopEater biết rằng: “Tôi không bàn về khía cạnh xấu hay đẹp, nhưng rõ ràng là cô rất lôi cuốn và có kế hoạch…”.

Biên tập viên cao cấp của một tờ báo lớn của Anh thì cho biết: "Hơn bất cứ ai ở Hollywood, Angie biết rõ rằng một bức ảnh giá trị bằng hàng ngàn lời nói. Cô tuyên bố cô đang hẹn hò với Brad với bức ảnh chụp họ tình tứ bên nhau trên bãi biển”. Không biết ai đã “mua chuộc” người thợ nhiếp ảnh đó?

Và bây giờ, tờ People - lựa chọn của Brangelina - đưa tin rằng tin đồn là “hoàn toàn sai”, “mọi chuyện vẫn rất tốt”.

Khung cảnh hạnh phúc này liệu sẽ chỉ còn là quá khứ?

Một người thân cận của nữ diễn viên nổi tiếng này cho biết: “Tôi sẽ không tin cặp đôi này chia tay cho đến khi Angie công khai một bức ảnh chụp cô và các con đứng một mình nói trước Taj Mahal". Và PopEater không ngần ngại đưa ra lời khẳng định, giống như một lời "khiêu chiến", rằng bức ảnh đó sẽ nằm trên tờ People chứ không phải News of The World.

Theo Hoài Phương (báo Thanh Tra)