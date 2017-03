Angelina Jolie - công dân danh dự của Sarajevo

Angelina Jolie lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện lớn với chiếc nhẫn đính hôn trên tay- Ảnh: Reuters



Kể về câu chuyện tình yêu giữa một phụ nữ Hồi giáo và một người lính thuộc cộng đồng người Serb trong cuộc chiến tranh Bosina, In the land of blood and honey (Trong vùng đất của máu và mật ngọt) là bộ phim đầu tiên do chính Angelina đạo diễn.



Tác phẩm đã nhận một đề cử Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng 2012, lột tả được những điều khắc nghiệt nhất trong cuộc chiến Bosina như hiếp dâm, hành quyết... cũng như ca ngợi tình yêu sâu đậm.



Phát biểu tại buổi lễ nhận giải công dân danh dự được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Sarajevo lần thứ 18 tại Bosina vào ngày 7-7 vừa qua, Angelina Jolie nghẹn ngào nói: “Thời gian tôi làm phim (In the land of blood and honey) và những người tôi đã gặp ở Bosina đã thay đổi con người tôi vĩnh viễn. Không thể diễn tả được hết với các bạn việc trở thành công dân danh dự của Sarajevo - thành phố thân thương trong trái tim tôi - có ý nghĩa nhiều như thế nào”.





Angelina tham dự LHP Sarajevo - một trong những LHP lớn nhất châu Âu - lần này nhằm tham gia thúc đẩy chương trình Trại hè tài năng điện ảnh trẻ Sarajevo. Đây là lần đầu tiên bà mẹ sáu con xuất hiện tại một sự kiện công khai với chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay.Chiếc nhẫn kim cương 4 carat có trị giá 500.000 USD do chính người tình của cô, nam tài tử Brad Pitt, kết hợp cùng thợ kim hoàn Robert Procop thiết kế. Các tay săn ảnh đã lần đầu tiên “chộp” được tấm hình vật đính ước này khi cặp đôi đưa cậu con nuôi người Việt Nam Pax Thiên đến thăm Bảo tàng nghệ thuật Trung Hoa tại Los Angeles vào hồi tháng 4.Theo NGUYÊN PHẠM ( TTO, Aceshowbiz)