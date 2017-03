Angelina Jolie đạo diễn phim về Thế chiến II

Angelina Jolie đang thương thảo về dự án phim Unbroken - Ảnh: THR



Theo MỘC MIÊN (TTO/ THR)



Bộ phim sẽ được chuyển thể từ cuốn sách bán chạy Unbroken: A World war II story of survival (Không suy sụp: Một câu chuyện sống sót trong Thế chiến II) của nữ nhà văn Laura Hillenbrand.Phim kể về câu chuyện của một vận động viên Olympic Mỹ, đồng thời là một cựu chiến binh có tên Louis Zamperini. Anh đã sống sót sau một tai nạn máy bay trong thời chiến tranh, từng phải bám vào một chiếc bè lênh đênh trên biển 47 ngày rồi lại chịu 2 năm rưỡi làm tù binh chiến tranh của Nhật.Nhà biên kịch William Nicholson sẽ đảm nhận vai trò viết kịch bản cho bộ phim. Nhà sản xuất của Unbroken là Matthew Baer và Erwin Stoff, trong khi Mick Garris nắm vai trò điều hành.Angelina Jolie cho biết: “Tôi đã đọc cuốn sách tuyệt vời của Laura Hillenbrand, và câu chuyện của người anh hùng Louis Zamperini khiến tôi rất xúc động. Ngay lập tức, tôi đã cố gắng để có cơ hội được thực hiện bộ phim này”.“Louis Zamperini là một anh hùng thật sự, một người đàn ông có đức tin và lòng can đảm. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được kể lại câu chuyện của anh”, nữ diễn viên nói.Trong một tuyên bố chung, chủ tịch Adam Fogelson, đồng chủ tịch Donna Langley của Hãng Universal Pictures và giám đốc điều hành Michael Bostick của Walden Media cho biết: “Angelina Jolie thật sự có khả năng làm rõ sức mạnh tinh thần của con người, điều sẽ được thể hiện trong quá trình đấu tranh để sinh tồn và chủ nghĩa anh hùng tuyệt vời trong câu chuyện của Louis Zamperini”.Năm 2011, Angelina Jolie đã từng gặt hái nhiều thành công trong vai trò đạo diễn bộ phim đầu tay In the land of blood and honey (Trong vùng đất của máu và mật ngọt).