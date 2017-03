Angelina Jolie đặt tên cho phim đầu tay

Angelina quyết định đặt một cái tên đầy chất thơ cho tác phẩm đầu tay do mình làm đạo diễn kiêm biên kịch - In The Land of Blood and Honey (tạm dịch là Trong vùng đất của máu và mật ngọt). Hãng FilmDistrict đã nhận phát hành bộ phim này vào cuối năm nay.





'In The Land of Blood and Honey'. Ảnh: WEN.

Một cảnh trong phim 'In The Land of Blood and Honey'.

Ảnh: FilmDistrict.

"Bộ phim tập trung chi tiết vào cuộc chiến tranh ở Bosnia, nhưng nó cũng sẽ có một ý nghĩa bao quát cả toàn thế giới. Tôi muốn kể một câu chuyện về mối quan hệ của con người dưới sự tác động sâu sắc của chiến tranh", Angelina tâm sự về bộ phim lãng mạn của mình.Graham King, giám đốc sản xuất của In The Land of Blood and Honey, đánh giá cao tài năng của Angelina Jolie trong vai trò mới. Ông cho biết: "Làm việc với Angelina cùng một câu chuyện tuyệt vời như vậy khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Bộ phim hứa hẹn sẽ khiến khán giả rơi lệ".Đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Bosnia, bộ phim "miêu tả những xung đột và bạo loạn chính trị trong xã hội". Angelina Jolie đã chọn dàn diễn viên là những người địa phương ở Bosnia và hầu hết đều là những đứa trẻ đã trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt ở đất nước này trước đây.In The Land of Blood and Honey từng gặp nhiều trục trặc trong quá trình thực hiện hồi tháng 10 năm ngoái, từ việc hiểu lầm giữa chính quyền Bosnia và Angelina, cho tới việc minh tinh bị chỉ trích là không tìm hiểu kỹ về cuộc chiến tranh Bosnia, dẫn đến việc "xuyên tạc lịch sử".Tuy nhiên, bộ phim đã hoàn thành và được ấn định ngày công chiếu là vào 23/12. Nếu In The Land of Blood and Honey gây được bất ngờ và xúc động cho khán giả như những gì mà Angelina và nhà sản xuất hứa hẹn, rất có thể bộ phim này sẽ có tên trong các hạng mục tranh giải Oscar năm sau.Hiện Angelina Jolie có mặt tại LHP quốc tế Cannes (Pháp) để quảng bá cho bộ phim hoạt hình Kungfu Panda 2 và tham dự buổi ra mắt The Tree of Life, phim mới nhất của Brad Pitt, tranh giải Cành cọ vàng năm nay.