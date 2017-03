Angelina Jolie muốn đóng phim tình cảm

Nữ minh tinh Angelina Jolie - Ảnh: channel24.co.za



Theo MỘC MIÊN (Mirror, TTO)

50 shades of Grey được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Anh E.L. James, xuất bản năm 2011. Tác phẩm này đã được dịch sang 37 thứ tiếng và là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.Hai hãng phim Universal Pictures và Focus Features đã mua bản quyền chuyển thể cuốn sách với giá 5 triệu USD. Mặc dù thuộc dạng best-seller nhưng 50 shades of Grey cũng bị nhiều người chỉ trích là “khiêu dâm”.Nội dung tác phẩm kể về chuyện tình nóng bỏng, đam mê giữa Anastasia Steele, cô sinh viên 21 tuổi với Christian Grey, một doanh nhân giàu có. Vì vậy, bộ phim đang được chờ đón ngay từ những ngày đầu tiên công bố dự án. Angelina Jolie biết đến 50 shades of Grey khi đang đóng bộ phim Maleficent ở Anh.Khi đó, tất cả các cô gái trong đoàn làm phim đều nói chuyện về cuốn tiểu thuyết ăn khách và dự án chuyển thể thành phim. Họ giới thiệu cuốn tiểu thuyết cho Angelina Jolie khiến cô phải đi ra ngoài và mua một cuốn 50 shades of Grey về đọc. Kể từ đó, cô đã ngắm vai diễn Anastasia Steele - báo Daily Mirror dẫn lời một nguồn tin thân cận.Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng vai diễn cô sinh viên mang vẻ đẹp ngọt ngào, ngây thơ Anastasia Steele sẽ phù hợp với các diễn viên trẻ tuổi như Emma Watson, Katie Cassidy, Scarlett Johansson… hơn là Angelina Jolie, 37 tuổi.