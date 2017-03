Angelina Jolie sẽ hóa thân thành huyền thoại Marilyn Monroe

Marilyn Monroe. Ảnh: Bartcop

Ngoài ra, phim còn mời được nam tài tử George Clooney vào vai Frank Sinatra, bạn thân của Marilyn.

Bộ phim về Marilyn Monroe sẽ được xây dựng dựa trên quyển tiểu thuyết ăn khách về cuộc đời của “cô đào gợi cảm” này là The Life And Opinions Of Maf The Dog And Of His Friend Marilyn Monroe của tác giả Andrew O'Hagan. Vừa được xuất bản vào đầu năm nay, quyển tiểu thuyết được xếp vào một trong những tiểu thuyết hấp dẫn thế kỉ 20.

Cuốn tiểu thuyết của O'Hagan là những mẩu chuyện xoay quanh cuộc sống của Marilyn hai năm cuối trước khi cô mất vào năm 1962, qua đôi mắt của con thú cưng của cô, chú chó Maf. Maf (viết tắt của từ Mafia) là món quà của ca sĩ Sinatra đã tặng cho Marilyn vào năm 1960. Trong phim, Maf cũng sẽ là nhân vật kể lại những câu chuyện về Marilyn với những cuộc gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng thời đại bao gồm cả cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy và những lần theo chân cô đến lớp học diễn xuất, nhà hàng, siêu thị và chuyến đi đến Mexico để giải quyết vụ ly hôn giữa Marilyn với nhà viết kịch Arthur Miller.

Có đoạn, Maf đã nhận xét về Marilyn như sau: “Marilyn là một sinh vật kì lạ và không hạnh phúc nhưng đồng thời cô ấy có những vai diễn hài hước hay hơn bất cứ ai mà tôi từng biết”. Đây là những quan sát của Maf trước khi Marilyn qua đời vào tháng 8- 1962, khi cô 36 tuổi.

Ban đầu, các nhà làm phim dự định mời Scarlett Johansson vào vai Marilyn Monroe trong khi tác giả O'Hagan cũng đề xuất nữ diễn viên Christina Hendricks vào vai diễn trên. Sau một thời gian bàn bạc, đoàn làm phim đã đi đến thông nhất chọn nữ diễn viên Angelina Jolie vào vai Marilyn Monroe.

Theo tiết lộ của nhà văn Andrew O'Hagan, bộ phim sẽ sớm được bấm máy trong thời gian tới.

Theo THIÊN HƯƠNG (TTO)