Angelina Jolie thu nhập gần 700 tỉ đồng/năm

Angelina Jolie - Ảnh: Getty



Theo ĐỨC TOÀN (TTO)



Trong bảng xếp hạng năm 2012 Jolie chỉ đứng hạng 3, nhưng cô nhanh chóng vượt lên vị trí đầu bảng trong năm nay.Forbes ước tính thu nhập của Jolie trong năm qua là 33 triệu USD (gần 700 tỉ đồng) mặc dù bộ phim lớn mà Jolie tham gia The Tourist đã công chiếu cách đây ba năm.“Hollywood vẫn chưa quay lưng lại với Jolie. Cô ấy vẫn là một trong số rất ít nữ diễn viên có thể yêu cầu cátxê 15 triệu USD trong một bộ phim ưng ý, chẳng hạn như bộ phim làm lại từ truyện Người đẹp ngủ trong rừng sắp tới của Disney - Maleficent” - phóng viên Dorothy Pomerantz nhận định trên Forbes.com.Theo sau Jolie là Jennifer Lawrence, người vừa đoạt giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc 2012, với thu nhập 26 triệu USD. Ngôi sao trong loạt phim Twilight Kristen Stewart xếp hạng ba với thu nhập 22 triệu USD.Nữ diễn viên Jennifer Aniston xếp vị trí thứ 4 trong danh sách của Forbes với thu nhập 20 triệu USD. Bộ phim mới nhất cô tham gia là We’re the Millers sẽ công chiếu tại các rạp ở Mỹ vào tuần tới.Vị trí thứ 5 thuộc về nữ diễn viên trong phim The Amazing Spider-Man Emma Stone, với thu nhập 16 triệu USD.Để xây dựng bảng xếp hạng này, Forbes đã thu thập số liệu từ các công ty điện ảnh, quản lý và những chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh để xếp hạng thu nhập ước tính trong giai đoạn từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013.Hồi trung tuần tháng 7, tạp chí Forbes cũng xếp nam diễn viên Robert Downey Jr. trong loạt phim Người sắt là nam diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood năm qua (75 triệu USD).Forbes cho biết tổng thu nhập của 5 ngôi sao nữ hàng đầu là 117 triệu USD, chỉ bằng chưa tới một nửa so với các đồng nghiệp nam giới là 308 triệu USD.