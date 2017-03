Angelina Jolie: Từ thảm đỏ tới bụi đường

Tháng 12 năm ngoái, đảo Cockatoo ngoài khơi cảng Sydney nước Úc bước vào cao điểm mùa hè. Một phụ nữ mảnh khảnh trong chiếc nón rộng vành, đi đôi ủng chống bùn và mặc chiếc quần jean đen mỏng đứng trên một phim trường bụi bặm vừa dựng lên trên cát.

Được hãng Universal chọn làm đạo diễn

Khó ai có thể ngờ đó chính là Jolie, người thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh trong vẻ đẹp mảnh mai, cuốn hút theo cách rất đàn bà, dữ dội và sắc sảo. Cô lấy tay che mắt, nhìn chằm chằm vào bầu trời xám đen. Cô đang chờ đám mây sẽ chóng qua. “Chiếc dù đã hạ cánh sai vị trí. Chúng ta sẽ phải làm lại vài cảnh, hãy đợi cho chiếc dù đáp xuống đất” - cô lẩm bẩm với mình và những người bên cạnh. Xung quanh cô là những người đàn ông xù xì, râu ria cùng một nhóm diễn viên gầy gò được thuê ở địa phương để vào vai một nhóm tù binh đói kém, giận dữ đang chờ đợi tin tức từ chiếc máy bay thả lương thực tiếp tế.

Hình ảnh của Jolie trên phim trường của Unbroken, bộ phim được sản xuất với kinh phí 65 triệu USD, một lần nữa khiến người ta ngạc nhiên về khía cạnh đời thường của một ngôi sao. Trong những buổi họp làm việc, cô luôn đến sớm, ngồi lặng lẽ với một cuốn sách hay cuốn sổ tay. Hành trang cho chuyến đi xa của cô, trong vai trò đại sứ thiện chí của Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, thường chỉ gói gọn trong một túi xách, giúp cô dễ dàng leo lên hay nhảy xuống từ một chiếc trực thăng vừa hạ cánh xuống điểm nóng.

Để thực hiện ý muốn trở thành đạo diễn, sau khi không còn nhiều hứng thú với diễn xuất, Jolie từng gặp rất nhiều khó khăn để thuyết phục Universal cho cô làm phim Unbroken. Vài đạo diễn nam từng được xem xét lựa chọn nhưng cô khiến hãng phải nghĩ lại cô mới là người sẵn sàng sống chết vì bộ phim, cộng thêm kinh nghiệm từng làm bộ phim đầu tay về cuộc chiến ở Bosnia In the Land of Blood and Honey (Vùng đất của máu và mật).

Angelina Jolie bị câu chuyện về cuộc đời có thật của Louis Zamperini chinh phục bởi sức mạnh và bản năng sinh tồn, niềm tin sắt đá trong những điều kiện khủng khiếp. Trong ảnh: Jolie trên phim trường Unbroken ở nước Úc. Ảnh: COLLIDER

Phất cờ Mỹ ra mắt huyền thoại Zamperini

Quả thật nhiều thập niên qua, chuyện đời đáng kinh ngạc của Louis Zamperini còn rất nhiều ẩn giấu thôi thúc những người kể chuyện đi tìm hiểu về ông. Ông là vận động viên điền kinh ở Olympic Berlin năm 1936, sau đó gia nhập không quân, sống sót sau một vụ rơi máy bay và lênh đênh 47 ngày trên biển cùng hai đồng đội. Rồi ông bị bắt, bị tra tấn khủng khiếp tại một trại giam của quân Nhật trong suốt hai năm. Cuộc đời ông đi tới một kết thúc có hậu vào năm 1988, ông đến Nhật tham gia một chặng rước đuốc Olympic, gặp gỡ và tha thứ cho những cựu binh đã bắt cóc và tra tấn ông.

Chuyện được nhiều báo kể lại rằng Jolie tình cờ nhận ra nhà cô cách không xa nhà của nhân vật chính. Từ Hollywood Hills cô có thể nhìn thấy nhà ông từ chính nhà mình. Khi biết được điều này, cô liền nhờ Brad Pitt mang lá cờ Mỹ ra phất trước nhà rồi gọi điện thoại thông báo: “Louis, ông ra ngoài xem này”. Trong lần thăm hỏi đầu tiên, cô đi cùng Pitt, tự tay mang một giỏ đầy món ngon của Ý. Cuộc gặp dẫn tới một mối quan hệ thâm tình giữa cô và nhân vật huyền thoại mà chính Jolie sau này chia sẻ ông “gần như trở thành người cha” đối với cô.

Chia sẻ với báo chí, bà mẹ của sáu đứa con tuổi từ sáu đến 13 nói cô hy vọng những đứa trẻ của mình sẽ xem chúng. Tiếc rằng Zamperini đã không còn kịp xem trọn vẹn bộ phim bởi ông qua đời vào tháng 7 vừa qua, thọ 97 tuổi. Nhưng dịp được mang chiếc laptop đến bệnh viện cho ông xem 20 phút phim đang hoàn chỉnh với cô đã là một khoảnh khắc “cực kỳ xúc động khi chứng kiến một người đang xem lại chính cuộc đời của mình”.

Vào lúc biết tin Zamperini qua đời, Jolie náu mình trong văn phòng riêng. Cô tắt đèn và co rúm người lại trong chiếc áo khoác, rồi khóc và tự hỏi: “Làm thế nào tôi có thể cất lấy khoảnh khắc này của đời mình, khi nó đã trở nên linh thiêng”. Cảm xúc này đến nay vẫn làm cô cảm thấy khó khăn khi phải trả lời phỏng vấn về ông.

Unbroken hiện đã được chiếu giới hạn cho các nhà báo và giới phê bình trước khi công chiếu rộng rãi toàn thế giới dịp Giáng sinh năm nay. Nhưng có vẻ như bộ phim bị lu mờ bởi ngay chính ngôi sao làm ra nó, vốn có một đời sống cá nhân quá nhiều chuyện ồn ào. Từ quá khứ với những lọ máu của người chồng Billy Bob Thornton treo trước ngực, những hình ảnh “thân mật” với anh trai, cho tới sự thoát xác ngoạn mục khi cùng người tình Brad Pitt nhận những đứa con nuôi làm thành một gia đình nổi tiếng nhất trong làng giải trí, bên cạnh những chuyến đi tới điểm nóng trên khắp thế giới trong vai trò đại sứ Liên Hiệp Quốc.

Đứng trước áp lực và sự kỳ vọng không hề nhỏ, Jolie nói: “Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi đã không thất bại. Tôi không mong đợi vào bất cứ điều gì”. Dù còn gây nhiều tranh cãi nhưng các chuyên gia có chung dự đoán bộ phim sẽ cùng với Selma (phim của nữ đạo diễn Ava Duvernay) làm nên kỳ tích mới cho những người phụ nữ làm phim tại mùa giải thưởng năm nay. Cả hai chắc chắn sẽ được nhiều đề cử và giải thưởng.