Angelina Jolie và ba tháng âm thầm phẫu thuật ngực

Ba tháng qua, Angelina vẫn bình thản, tươi cười tham gia các hoạt động phim ảnh, kinh doanh, nhân đạo khắp thế giới mà không hé một lời về bệnh tình của mình. Không ai ngoài những người thân trong gia đình biết rằng, đó là khoảng thời gian khó khăn với Angelina khi phải đưa ra và thực hiện quyết định liên quan trực tiếp tới chuyện sinh tử.



Angelina cùng ngoại trưởng Anh thăm Congo. Ảnh: AP.



Angelina đưa con đi mua đồ chơi ở New York hôm 5/4. Ảnh: Splash.







Nữ diễn viên trải qua loạt phẫu thuật phức tạp cắt bỏ vú sau khi phát hiện mang trong mình bản sao khiếm khuyết của gene BRCA1 có nguy cơ cao mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Cô bị di truyền gene này từ mẹ mình - bà Marcheline Bertrand - người qua đời tháng 1/2007 ở tuổi 56 vì ung thư buồng trứng.Ngày 2/2, Angelina bắt đầu lên bàn mổ tại Pink Lotus Breast Center ở Beverly Hills, Los Angels. Cô trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên gọi là "cứu núm vú", bằng cách loại bỏ những mầm bệnh trong ống dẫn sữa dưới đầu vú. Cuộc phẫu thuật đầu tiên cũng đồng thời cung cấp máu tới vùng dưới núm vú. Việc tắc nghẽn máu có thể cản trở quá trình phẫu thuật cắt bỏ mô vú và có thể khiến cho núm vú chết. Các bệnh nhân có tiền sử hút thuốc như Angelina có nguy cơ mất núm vú cao nếu không trải qua quá trình này.Giữa tháng 2, nữ diễn viên trải qua cuộc đại phẫu kéo dài 8 tiếng đồng hồ cắt bỏ toàn bộ mô vú. Những miếng cấy tạm thời được đặt vào ngực để giúp cố định hình dáng ngực ban đầu.Một vài ngày sau cuộc đại phẫu, Angelina trở lại với những hoạt động thường ngày, chăm sóc gia đình và các dự án kinh doanh, phim ảnh. Nữ diễn viên bắt tay vào tìm kiếm biên kịch cho dự án chuyển thể "Unbroken” - bộ phim về chiến tranh thế giới thứ hai mà cô được thuê làm đạo diễn cuối tháng 12 năm ngoái. Cuối tháng 2, nhà làm phim Ethan và Joel Cohen ký hợp đồng biên kịch cho "Unbroken” của Angelina.Ngày 7/3, nữ diễn viên cùng hôn phu Brad Pitt tham gia các hoạt động ra mắt một dự án kinh doanh mà họ tham gia.Từ ngày 24/3, nữ diễn viên cùng ngoại trưởng Anh William Hague tới thăm Cộng hòa dân chủ Congo và Rwanda. Hôm 25/3, cả hai tới một trại tị nạn thăm những em bé sinh ra do bị lạm dụng tình dục. Angelina áo trắng giản dị ngồi giữa những người dân nơi đây, nghe họ kể chuyện và hỏi han tình hình. Không một ai biết người phụ nữ được gọi là minh tinh thế giới đang mang những vết khâu của cuộc phẫu thuật dang dở trên mình.29/3, Angelina nhận được tin vui khi thẩm phán tại Los Angeles đã hủy lá đơn kiện cô ăn cắp bản quyền. Năm 2011, nhà báo James Braddock kiện ngôi sao và công ty sản xuất "In the Land of Blood and Honey", cho rằng, nội dung phim dựa trên tiểu thuyết "The Soul Shattering" năm 2007 của anh. Tòa tuyên án Angelina thắng cuộc.Nữ diễn viên nổi tiếng từng gây tiếng vang khắp thế giới khi mở trường học trường chuyên biệt dành cho nữ trong một ngôi làng bên ngoài thủ đô Kabul của Afghanistan - vùng nằm dưới kiểm soát của Taliban với dân số tị nạn cao. Ngôi trường có khoảng 200 tới 300 nữ sinh theo học. Hôm 1/4, Angelina ra mắt bộ sưu tập trang sức mang tên "Style of Jolie" với mục đích toàn bộ số tiền bán được sẽ gây quỹ dành cho ngôi trường này và nhiều dự án trường học tương tự tiếp theo của cô.Angie-a6-jpg-1368589973_500x0.jpgNgày 27/4, Angelina trở lại Trung tâm Pink Lotus Breast Center để tiến hành cuộc phẫu thuật cuối cùng - tái tạo ngực bằng việc cấy mô giả. Nữ diễn viên cho biết, cô nhận được kết quả tốt đẹp. Theo minh tinh, cơ hội mắc ung thư vú của cô giảm từ 87% xuống dưới 5%.Ngày 5/4, Angelina đưa con ruột Knox Leon và cậu con nuôi người Việt Pax Thiên tới cửa hàng đồ chơi nổi tiếng FAO Schwarz ở New York mua sắm. Ba mẹ con có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Nữ diễn viên đã cười rất nhiều khi cùng hai cậu con thử những món đồ chơi.Ngày 11/4, Angelina xuất hiện tại Hội nghị Ngoại trưởng G8 với tư cách Đặc phái viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn. Trong trang phục màu đen, tóc bới cao, cô gây ấn tượng với bài phát biểu thuyết phục, kêu gọi các nước chung tay chống lại nạn cưỡng bức tình dục trong vùng chiến tranh.Mọi người sẽ chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ những hoạt động nhân đạo của Angelina hay trầm trồ trước những khoảnh khắc hạnh phúc của nữ diễn viên bên cạnh gia đình nếu không có bức thư "My Medical Choice" của Angelina xuất hiện trên New York Times ngày 13/5. Câu chuyện về ba tháng trời âm thầm đối diện với bệnh tật của cô được kể lại.Angelina hy vọng, việc trải lòng về cuộc phẫu thuật sau khi đã thành công sẽ mang lại nguồn cảm hứng hay một chỉ dẫn cho những người phụ nữ giống cô - để họ có thể định đoạt cuộc sống cho chính mình. Không khuất phục, không dừng lại, không để mình gục ngã vì bệnh tật, quyết định lựa chọn một cách để vượt qua là những gì mà Angelina khiến cho nhiều người trên thế giới khâm phục. Từ giây phút bài viết được công bố, cô, với nhiều người, có thể không chỉ là một minh tinh nổi tiếng mà còn là một con người phi thường đã sống một cách phi thường.