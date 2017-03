“Anh hùng Che” Benicio del Toro lần đầu làm đạo diễn

Bộ phim do Pháp và Tây Ban Nha hợp tác sản xuất và được quay ở Cuba. Phim được chia thành bảy phân đoạn khác nhau. Mỗi phân đoạn do một đạo diễn phụ trách. Phân đoạn của Del Toro nói về một diễn viên người Mỹ đến một hòn đảo tham dự một cuộc hội nghị. Vai diễn này do Josh Hutcherson, 18 tuổi, đảm nhiệm.



Ngoài Benicio del Toro còn có sự tham gia của các đạo diễn như Medem, Laurent Cantet, Pablo Trapero, Gaspar Noe, Elia Suleiman và Juan Carlos Tabio. Các diễn viên tham gia phim bao gồm hai diễn viên Cuba Vladimir Cruz và Jorge Perugorria, nổi tiếng toàn cầu với vai diễn trong bộ phim Strawberry and chocolate (Dâu và sôcôla, năm 1993).



Del Toro là nam diễn viên từng giành giải Oscar năm 2001 cho vai diễn Steven Soderbergh trong Traffic (Giao thông) và là người Puerto Rico thứ ba nhận được giải thưởng danh giá này. Ông từng đến Havana để vào vai người huyền thoại cách mạng Cuba Che Guevara trong bộ phim Che của đạo diễn Steven Soderbergh năm 2008.



Del Toro cho biết việc trở thành đạo diễn giống như “giấc mơ trở thành hiện thực” và công việc đạo diễn không khác nhiều với việc diễn xuất. Nam diễn viên Josh Hutcherson cho biết: “Cách làm việc của Benicio khiến tôi cảm thấy tương đối dễ dàng hợp tác khi làm việc với anh”.





