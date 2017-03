Anh tài hội tụ

Liên hoan giọng hát vàng Asean 2008 do Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình châu Á- Thái Bình Dương khởi xướng, lần đầu tiên được tổ chức tại VN, sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19-10 tại Nhà hát truyền hình Đài Truyền hình TPHCM và Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

Tham dự liên hoan lần này có gần 20 giọng ca đến từ 8 quốc gia trong khu vực châu Á gồm: Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và nước chủ nhà VN. Bên cạnh đó, một số ca sĩ đến từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Bulgaria và Nhật Bản cũng tham dự liên hoan với tư cách khách mời biểu diễn.

Đàm Vĩnh Hưng - ứng viên sáng giá

VN có 4 gương mặt đại diện tham dự liên hoan này là Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Anh (Sao Mai- Điểm hẹn 2006), Minh Quân và Hồng Ngát. Bốn gương mặt đại diện này do Đài Tiếng nói VN cùng Đài Truyền hình TPHCM đề cử theo tiêu chí tuyển chọn những giọng ca xuất sắc và được yêu thích nhất hiện nay trên thị trường nhạc Việt.

Theo đó, ngoài việc được yêu thích thì Ngọc Anh, Minh Quân và Hồng Ngát vốn là ca sĩ biên chế của Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói VN. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, với thành tích từng đoạt giải thưởng năm của chương trình Album vàng (do Đài Truyền hình TPHCM cùng Công ty Cát Tiên Sa tổ chức) và quan trọng hơn, anh đang là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất hiện nay, trở thành ứng viên sáng giá trong việc chọn mặt gửi vàng của phía VN. Ngoài NSƯT Hồng Ngát đại diện VN tranh tài ở dòng dân ca cổ truyền với ca khúc Hầu xá thượng (Cô bé thượng ngàn), cả 3 gương mặt đại diện VN còn lại đều tranh tài ở dòng nhạc pop. Trong đó, Minh Quân sẽ thể hiện ca khúc I believe I can fly, còn ca sĩ Ngọc Anh và Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa công bố.

Bốn gương mặt này sẽ tranh tài với những giọng ca vàng của các nước trong khu vực (mỗi nước có 2 ca sĩ), như: ca sĩ Siripan Numcharoensombut, Pimnara Varahajirakul (Thái Lan), Nyko Maca (Philippines), Reynaldo Raymond Pagi (biệt danh Rey), Nur Nadia Fadilla Abu Bakar (Malaysia),... cùng biểu diễn chung với các giọng ca khách mời: Hong Joo Hyun (Hàn Quốc), Chi Yi Cui, Pan Deng (Trung Quốc),...

Cơ hội quảng bá ca sĩ Việt

Một trong những nguyên nhân khiến Ban Tổ chức phía VN (Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình TPHCM cùng Công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức) quyết định đăng cai Liên hoan Giọng ca vàng Asean 2008 là cơ hội để quảng bá nền âm nhạc VN với thị trường âm nhạc các nước trong khu vực. Việc phát sóng trên tất cả các đài truyền hình của các quốc gia tham dự liên hoan là một minh chứng xác thực.

Kỳ vọng tấn công thị trường âm nhạc các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực của ca sĩ VN vẫn mãi là kế hoạch của các ca sĩ, vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, đây chính là cơ hội để ca sĩ Việt chứng tỏ khả năng, bản lĩnh của mình với bạn bè trong khu vực. Cơ hội này không chỉ rộng mở với vài cá nhân được đề cử đại diện VN tranh tài mà còn là cơ hội cho nhiều ca sĩ khác.

Bởi, Ban Tổ chức liên hoan đang tiến hành kiến nghị đề xuất với Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương tổ chức liên hoan định kỳ hằng năm tại VN. Tất nhiên, để tạo sự công bằng và chia đều cơ hội cho các giọng ca có nhu cầu quảng bá tiếng hát ra khu vực, ban tổ chức cũng nghĩ đến việc tổ chức hẳn một cuộc thi riêng chỉ để tìm các gương mặt sáng giá tranh tài tại liên hoan này.

Việc hội tụ anh tài của nhiều quốc gia trong khu vực châu Á tại VN lần này là cơ hội để nhiều ca sĩ Việt tìm hiểu, hoàn thiện hơn về giọng ca và phong cách trình diễn của mình trong dòng chảy chung của âm nhạc khu vực và trên thế giới.