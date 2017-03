Anh thắng lớn tại giải Emmy quốc tế 2010

Nhà sản xuất Sita Williams (trái) và biên kịch Roxy Spencer (phải) nhận giải Phim chính kịch hay nhất cho bộ phim The street - Ảnh: Xinhua











Bộ phim The street (tạm dịch: Đường phố) của đạo diễn Jimmy McGovern đã xuất sắc mang về hai giải quan trọng là Phim chính kịch xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc cho “ông chủ quán rượu” Bob Hoskins. Bộ phim kể về câu chuyện những người sống trên cùng một con đường ở Manchester.Trong khi đó, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Helena Bonham Carter với vai diễn nhà văn thiếu nhi Enid Blyton trong bộ phim cùng tên. Bên cạnh đó, bộ phim về những chú cừu vui nhộn Shaun the sheep (Những chú cừu tinh nghịch) giành chiến thắng tại hạng mục Chương trình dành cho trẻ em và trẻ vị thành niên. Small island (tạm dịch: Hòn đảo nhỏ), bộ phim về cuộc sống những người nhập cư và nạn phân biệt chủng tộc đã giành giải phim truyền hình/ phim ngắn xuất sắc nhất.Ngoài ra, Simon Cowell, “vị giám khảo khó tính” của American Idol, Got Talent và X Factor, đã được trao giải Founders Award (giải người sáng lập) cho những đóng góp vượt trội trong lĩnh vực truyền hình. Đích thân “ông trùm truyền thông” Rupert Murdoch lên trao giải cho Simon Cowell và ca ngợi anh là người có những cống hiến to lớn cho nền văn hóa trong thập kỷ qua.Các giải thưởng còn lại bao gồm Traffic light (tạm dịch: Đèn giao thông) của Israel thắng giải Phim hài xuất sắc nhất, The world according to ion B (Thế giới dựa vào ion B) của Romania giành giải chương trình nghệ thuật, chương trình tin tức CQC của Argentina chiến thắng tại hạng mục chương trình giải trí không kịch bản…Đặc biệt, lễ trao giải Emmy quốc tế năm nay đã mang về giải Emmy đầu tiên cho Bồ Đào Nha với tiểu thuyết truyền hình xuất sắc nhất dành cho My love (Tình yêu của tôi). Hàn Quốc cũng có chiến thắng đầu tiên ở hạng mục Phim tài liệu hay nhất dành cho Mom and the red bean cake (Mẹ và bánh đậu đỏ).Giải Emmy quốc tế năm nay có 39 đề cử đến từ 15 quốc gia nhằm tôn vinh các cá nhân và chương trình truyền hình xuất sắc bên ngoài nước Mỹ. Giải thưởng được tài trợ bởi Viện Nghệ thuật & khoa học truyền hình quốc tế.