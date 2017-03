Ảnh The Beatles có giá 48.000 USD

Một trong những bức ảnh nằm trong bộ sưu tập - Ảnh: BBC



Theo MỘC MIÊN ( TTO, BBC News)



Lần trình diễn tại sân vận động Shea, New York là buổi diễn lớn nhất của The Beatles, cũng là buổi hòa nhạc lớn nhất của bất kỳ ban nhạc nào lúc bấy giờ.Bộ tứ huyền thoại biểu diễn trước 55.000 khán giả. Đám đông cuồng nhiệt đến mức phải có một chiếc xe bọc thép đỗ sẵn sau cánh gà để đón The Beatles trong tình huống khẩn cấp.Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Marc Weinstein cho biết ông đã dùng chiếc thẻ nhà báo tự làm để được cảnh sát hộ tống vào khu vực sân khấu, gần các thành viên The Beatles.“Tôi chỉ trà trộn với những người ở đó. Tôi phải tự nghĩ ra cách chụp được những bức ảnh đó. Nếu có thẩm quyền, tôi sẽ làm theo cách khác” - Marc Weinstein nói.Ban đầu, bộ ảnh được dự kiến sẽ thu về 32.000 USD. Tuy nhiên, một người đàn ông Nam Mỹ hiện đang sống ở Washington đã bỏ ra số tiền 48.000 USD để được sở hữu những bức hình hiếm hoi này.Ông Paul Fairweather, người đại diện của Omega Auctions, đơn vị tổ chức đấu giá, cho biết người mua được bộ ảnh cũng là chủ nhân của những bộ sưu tập đồ sộ các kỷ vật của The Beatles.