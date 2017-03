Ánh Tuyết hát nhạc bolero bằng giọng rặt Quảng

Dự kiến ở Hội An các buổi diễn (vào sáng và tối 19-1) tại khách sạn Hội An và bùng binh An Hội; sáng 20-1 tại cà phê Trúc Lâm Viên (Đà Nẵng) và tối 20-1 tại Trung tâm Văn hóa Phương Nam (Huế).

Trong các đêm nhạc, Ánh Tuyết sẽ trình bày các tuyệt phẩm của dòng nhạc bolero như: Duyên kiếp, Em về kẻo trời mưa, Mưa chiều kỷ niệm, Tình bơ vơ, Mưa rừng…

H.VI