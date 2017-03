Anne Hathaway được mời đóng 'Những người khốn khổ'

Đạo diễn Tom Hooper, người giành giải Oscar hồi đầu năm nay với bộ phim The King's Speech đang để mắt tới Anne Hathaway cho vai nữ chính trong bộ phim nhạc kịch Những người khốn khổ (Les Miserables) sắp thực hiện. Chính "người sói" Hugh Jackman, tài tử sẽ vào vai chính Jean Valjean, đã gợi ý Tom mời người đẹp 29 tuổi tham gia.







Anne Hathaway có thể sẽ đóng cặp với Hugh Jackman

'Những người khốn khổ' là tác phẩm văn học nổi tiếng của Victor Hugo.

Anne Hathaway từng "tung hứng" với Hugh Jackman trên sân khấu lễ trao giải Oscar năm 2009. Tại Oscar 2011 vừa diễn ra cuối tháng 2, cô cũng đã thể hiện khả năng ca hát qua ca khúc trích trong vở nhạc kịch Les Miserables là On My Own của nhạc sĩ Clause-Michel Schonberg.Les Miserables (Những người khốn khổ) là cuốn tiểu thuyết kinh điển của văn hào người Pháp Victor Hugo, xuất bản lần đầu năm 1862. Đây được coi là một trong những tác phẩm văn học vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Truyện lấy bối cảnh nước Pháp trong hơn 2 thập kỷ đầu thế kỷ 19 từ khi Napoleon I lên ngôi.Nhân vật chính của tác phẩm là Jean Valjean, một cựu tù nhân khổ sai đang cố chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Khi xã hội ngày một trở nên nghèo đói và dốt nát hơn, Jean phải vật lộn với những ký ức đau thương của ngày xưa để khẳng định bản chất lương thiện của mình. Cuối cùng, ông trở thành cứu tinh cho dân nghèo.Những người khốn khổ từng được chuyển thể thành nhạc kịch và công diễn tại London (Anh) từ năm 1985 với nhiều ca khúc trở thành bất hủ như I Dreamed A Dream hay Bring Him Home. Ngoài Anne Hathaway, còn nhiều ngôi sao hạng A khác như Russell Crowe, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush... cũng được mời tham gia bộ phim.Les Miserables sẽ bấm máy vào mùa xuân năm sau.