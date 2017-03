Anne Hathaway lần đầu giành Oscar

"Nó đã trở thành sự thật", Anne Hathaway nghẹn ngào phát biểu khi lên sân khấu nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Với diễn xuất tuyệt vời trong Những người khốn khổ, người đẹp sinh năm 1982 gần như không có đối thủ ở hạng mục này. Trước đó, Anne Hathaway đã chiến thắng tại các giải thưởng tiền Oscar quan trọng như Quả Cầu Vàng, SAGs và Bafta. Đây là lần thứ hai cô được đề cử Oscar. Tính đến nay, vai Fantine đã đem về cho Anne Hathaway gần 15 giải thưởng điện ảnh.



Đêm trao giải quy tụ hàng trăm minh tinh, tài tử, đạo diễn cũng như những người hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ bẩy. Năm nay, đạo diễn Seth MacFarlane (phim Ted) là người dẫn chương trình chính. Giải thưởng quan trọng nhất, “Phim hay nhất”, là cuộc so găng giữa 9 tác phẩm gồm Argo, Lincoln, Silver Linings Playbook, Life of Pi, Les Misérables, Django Unchained, Amour, Zero Dark Thirty và Beasts of the Southern Wild.







9 tác phẩm tranh giải "Phim hay nhất".

Đêm trao giải Oscar năm nay tôn vinh loạt phim hành động về điệp viên 007 - James Bond.

Từ trái sang: Jessica Chastain, Jennifer Lawrence và Amanda Seyfried.

Christopher Waltz hai lần giành Oscar với hai bộ phim của đạo diễn Quentin Tarantino là "Inglourious Basterds" và "Django Unchained".

Dàn diễn viên "Những người khốn khổ" hát liên khúc một số bài hát nổi bật trong phim trên sân khấu Oscar.

Danh sách giải thưởng Oscar lần thứ 85

(in đậm là phim hay nhân vật đoạt giải)

"Phim hay nhất" Amour

Argo

Beasts Of The Southern Wild

Django Unchained

Les Misérables

Lincoln

Life Of Pi

Silver Linings Playbook

Zero Dark Thirty "Đạo diễn xuất sắc" Michael Haneke - Amour

Ang Lee - Life Of Pi

David O Russell - Silver Linings Playbook

Steven Spielberg - Lincoln

Benh Zeitlin - Beasts Of The Southern Wild "Nam diễn viên chính xuất sắc" Daniel Day Lewis - Lincoln

Bradley Cooper - Silver Linings Playbook

Hugh Jackman - Les Misérables

Joaquin Phoenix - The Master

Denzel Washington - Flight "Nữ diễn viên chính xuất sắc" Jessica Chastain - Zero Dark Thirty

Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook

Emmanuelle Riva - Amour

Quvenzhané Wallis - Beasts Of The Southern Wild

Naomi Watts - The Impossible "Nam diễn viên phụ xuất sắc" Alan Arkin - Argo

Robert De Niro - Silver Linings Playbook

Tommy Lee Jones - Lincoln

Christoph Waltz - Django Unchained

Philip Seymour Hoffman - The Master "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" Amy Adams - The Master

Sally Field - Lincoln

Anne Hathaway - Les Misérables

Helen Hunt - The Sessions

Jacki Weaver - Silver Linings Playbook "Kịch bản gốc hay nhất" Flight

Zero Dark Thirty

Django Unchained

Amour

Moonrise Kingdom "Kịch bản chuyển thể hay nhất" Beasts Of The Southern Wild

Argo

Lincoln

Silver Linings Playbook

Life Of Pi "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" Amour

No

War Witch

A Royal Affair

Kon-Tiki "Phim hoạt hình hay nhất" Frankenweenie

The Pirates! Band Of Misfits

Wreck-It Ralph

ParaNorman

Brave "Quay phim đẹp nhất" Anna Karenina

Django Unchained

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall "Bài hát trong phim hay nhất" “Before My Time” – phim Chasing Ice

“Pi's Lullaby” - phim Life Of Pi

“Suddenly” - phim Les Misérables

“Everybody Needs a Best Friend” - phim Ted

“Skyfall” - phim Skyfall "Thiết kế mỹ thuật xuất sắc" Anna Karenina

The Hobbit: An Unexpected Journey

Les Misérables

Life Of Pi

Lincoln "Thiết kế phục trang đẹp nhất" Anna Karenina

Les Misérables

Lincoln

Mirror Mirror

Snow White and The Huntsman "Dựng phim hay nhất" Argo

Life Of Pi

Lincoln

Silver Linings Playbook

Zero Dark Thirty "Nhạc phim hay nhất" Anna Karenina

Argo

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall "Hóa trang và Làm tóc đẹp nhất" Hitchcock

The Hobbit: An Unexpected Journey

Les Misérables "Hòa âm xuất sắc" Argo

Les Misérables

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall "Dựng âm thanh xuất sắc" Argo

Django Unchained

Life Of Pi

Skyfall

Zero Dark Thirty "Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất" The Hobbit: An Unexpected Journey

Life Of Pi

The Avengers

Prometheus

Snow White And The Huntsman "Phim tài liệu ngắn xuất sắc" Inocente

Kings Point

Mondays At Racine

Open Heart

Redemption "Phim truyện tài liệu xuất sắc" 5 Broken Cameras

The Gatekeepers

How To Survive A Plague

The Invisible War

Searching For Sugar Man "Phim ngắn hay nhất" Asad

Buzkashi Boys

Curfew

Death Of A Shadow (Dood van een Schaduw)

Henry "Phim hoạt hình ngắn hay nhất" Adam And Dog

Fresh Guacamole

Head Over Heels

Maggie Simpson In "The Longest Daycare"

Paperman

Theo Nguyên Minh (VNE)



Lincoln của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg là phim được nhiều đề cử nhất năm nay với 12 hạng mục. Life of Pi của đạo diễn Lý An đứng thứ nhì với 11 đề cử.Đề cử Oscar 2013 đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ của điện ảnh thế giới khi ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”, Emmanuelle Riva (phim Amour) là người lớn tuổi nhất và Quvenzhané Wallis (phim Beasts of the Southern Wild) là người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử danh hiệu này. Jennifer Lawrence cũng trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất từng hai lần vào danh sách đề cử Oscar.Oscar lần thứ 85 tôn vinh loạt phim về điệp viên 007 nên có sự xuất hiện đặc biệt của Adele. Cô trình diễn ca khúc Skyfall trong bộ phim mới nhất về Bond, được đề cử giải “Bài hát trong phim hay nhất”. Ngoài ra, giọng ca gạo cội xứ Wales – Dame Shirley Bassey, người từng thể hiện ca khúc chủ đề trong 3 tập phim James Bond trước đây là Goldfinger, Diamonds are Forever và Moonraker – cũng trở lại sân khấu trong phần biểu diễn tôn vinh 007. Bà thể hiện lại ca khúc Goldfinger sau phần tôn vinh James Bond do Halle Berry, từng là một Bondgirl trong tập phim Die Another Day, dẫn dắt.Ngoài Adele và Dame Shirley Bassey, sân khấu Oscar 2013 còn có sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Những người khốn khổ cùng Jennifer Hudson và Catherine Zeta Jones trong phần trình diễn đặc biệt hồi tưởng về những bộ phim nhạc kịch đình đám trong thập kỷ trước như Dreamgirls hay Chicago. Giọng ca nhạc Jazz nổi tiếng Norah Jones và nữ diễn viên kiêm ca sĩ từng 2 lần đoạt Oscar – Barbra Streisand – cũng tham gia biểu diễn lần này.Những ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ là Reese Witherspoon, Joseph Gordon Levitt, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, vợ chồng Nicole Kidman – Keith Urban… trong những bộ đầm dạ hội lộng lẫy và những bộ vest lịch lãm. Thời tiết ở Los Angeles hôm nay khá đẹp nên các sao nữ tỏ ra rất thoải mái và hưng phấn khi diện những bộ cánh điệu đà, khoe đường cong cơ thể. Minh tinh người Nam Phi, Charlize Theron, xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ với mái tóc tém và bộ đầm trắng sang trọng.Ba chiếc đầm nổi bật nhất trên thảm đỏ năm nay là của Jennifer Lawrence, Jessica Chastain và Amanda Seyfried.Ý tưởng đêm trao giải lần thứ 85 là kết hợp giữa nhạc kịch và James Bond nên ở đầu chương trình, MC Seth MacFarlane cùng với một dàn vũ công, ca sĩ mặc vest đen, thắt nơ đen vừa bông đùa các khách mời, vừa thể hiện những màn ca hát mang đậm phong cách phim nhạc kịch. Channing Tatum và Charlize Theron khuấy động khán phòng nhà hát Dolby với một màn khiêu vũ đẹp mắt. Joseph Gordon Levitt và "Harry Potter" Daniel Radcliffe cũng lần đầu khoe giọng trên sân khấu Oscar.Octavia Spencer - "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" của Oscar năm ngoái - công bố giải thưởng đầu tiên của năm nay là "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Tài tử người Áo, Christopher Waltz, lần thứ hai nhận danh hiệu này. Năm 2010, anh đoạt Oscar lần đầu tiên với bộ phim Inglorious Basterds và lần này cũng với vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Quentin Tarantino là Django Unchained, tài tử người Áo tiếp tục được vinh danh.Brave của hãng Pixar vượt qua nhiều đối thủ khác để giành giải "Phim hoạt hình hay nhất". Đây là lần thứ bẩy "đại gia" hoạt hình 3D nhận tượng vàng. Paperman của hãng Disney là "Phim hoạt hình ngắn hay nhất".Bốn tài tử của bom tấn The Avengers - Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner và Robert Downey Jr - trao giải "Quay phim đẹp nhất" và "Hiệu ứng hình ảnh" cho Life of Pi. Đây là hai danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với tác phẩm của đạo diễn Lý An với phần hình ảnh mãn nhãn được rất nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn trong năm qua.Giải phụ "Thiết kế phục trang đẹp nhất" được trao cho bộ phim Anna Karenina, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Leo Tolstoy. Một bộ phim chuyển thể khác, Những người khốn khổ, là phim được trao danh hiệu "Hóa trang và Làm tóc đẹp nhất". Bộ phim nhạc kịch chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo còn giành thêm giải "Hòa âm xuất sắc".Hạng mục "Dựng âm thanh xuất sắc" là một bất ngờ của năm nay khi hai bộ phim Skyfall và Zero Dark Thirty cùng nhận được danh hiệu này. Đây là một chuyện hiếm có tại Oscar. Giải "Dựng phim xuất sắc" thuộc về Argo. Lincoln là phim có "Thiết kế sản xuất đẹp nhất".Jennifer Garner và Jessica Chastain trao danh hiệu "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" cho Amour. Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi trong 5 đề cử, Amour gần như không có đối thủ và nắm giữ 90% chiến thắng theo dự đoán của hầu hết các trang điện ảnh trên thế giới.Bộ phim Cành Cọ Vàng của LHP Cannes 2012 do đạo diễn người Áo, Michael Haneke, thực hiện trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên của thế kỷ 21 được đề cử ở cả giải “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” lẫn “Phim hay nhất”. Tác phẩm gần đây nhất nhận được cả hai đề cử này là Ngọa hổ tàng long của Lý An vào năm 2000.