Anne Hathaway vào vai miêu nữ trong Người dơi 3

Nữ diễn viên trẻ Anne Hathaway - Ảnh: Celebuzz



TheoTHIÊN HƯƠNG (TTO, LA Times)



Anane Hathaway vừa rất thành công với bộ phimLove and other drugs (Tình yêu và tình dược). Để vào vai miêu nữ (Catwoman) trong phần tiếp theo của loạt phim ăn khách này, cô đã phải vượt qua những tên tuổi lớn như Gemma Arterton, Jessica Biel và Keira Knightley.Miêu nữ là một nhân vật phản diện đầy quyến rũ trong loạt phim về người dơi. Vai diễn này từng được thể hiện bởi những tên tuổi nổi tiếng như Eartha Kitt trong loạt phim truyền hình về Batman những năm 1960, Michelle Pfeiffer trong bộ phim Batman returns (Người dơi trở lại) của Tim Burton năm 1992 và gần đây là Halle Berry trong Cat woman năm 2004.Nói về sự hợp tác lần này, đạo diễn Nolan cho biết: “Tôi rất vui mừng khi có cơ hội làm việc với Anne Hathaway. Cô ấy sẽ là một đồng đội tuyệt vời giúp chúng tôi hoàn thành câu chuyện của mình”.Cũng trong thông báo của Warner Bros, nam diễn viên Tom Hardy đã nhận lời vào vai Bane, kẻ thù số 1 của Batman.Nhân vật của Tom sẽ xuất hiện trẻ hơn và hung ác hơn so với phiên bản truyện tranh năm 1993. Đạo diễn Nolan nói: “Tôi cũng rất vui mừng khi được làm việc với Tom một lần nữa, và rất phấn khởi để xem cách mà Tom mang đến cái nhìn mới cho chúng tôi về một trong những kẻ thù ghê gớm nhất của Batman”.The dark knight rises do Christopher Nolan và anh trai Jonathan Nolan viết kịch bản dựa trên câu chuyện của David S. Goyer. Christopher Nolan cũng sẽ đóng vai trò là nhà sản xuất cùng với Charles Roven và đối tác lâu năm đồng thời là vợ ông - Emma Thomas. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 20-7-2012.Năm 2008, bộ phim về người dơi mang tên The dark knight (Hiệp sĩ bóng đêm) do ngôi sao người Anh Christian Bale thủ vai đã lọt vào danh sách những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.