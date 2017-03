Áo lụa Hà Đông vào top 10 phim hay nhất tại LHP Fukuoka

LHP Fukuoka quy tụ 25 bộ phim của nhiều nước tham gia như: I Want to Dance (Trung Quốc), Crossing the Dust (Iraq, Pháp), The Last Queen of the Earth (Iran), Water (Ấn Độ), Desert Dream (Mông Cổ, Hàn Quốc, Pháp), The Road under the Heavens (Uzbekistan), Dancing Bells (Malaysia), Áo lụa Hà Đông (Việt Nam)...

Kết quả phim hay nhất do khán giả bình chọn (Kodak Vision Award) sẽ được ban tổ chức công bố vào 19 giờ (giờ Nhật Bản) đêm nay (19-9-2007). Riêng danh sách phim đoạt giải, đạo diễn, diễn viên, quay phim, biên kịch... xuất sắc nhất sẽ được công bố vào ngày 24-9-2007.