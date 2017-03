"Argo"- phim Mỹ xuất sắc nhất 2012 bị Iran kiện tụng

“Argo”- Phim Mỹ xuất sắc nhất 2012 bị Iran dọa kiện















Theo một số nguồn tin trong đó có tờ tin tức Shargh, một luật sư tên tuổi của Pháp – bà Isabelle Coutant-Peyre hiện đã tới Iran để chuẩn bị hội bàn với đại diện chính quyền nước này về việc đệ trình đơn kiện.Bộ phim vừa giành giải Oscar cho Phim hay nhất hồi tháng 2 vừa qua hiện đang là tâm điểm của những vụ việc rắc rối.Vừa qua Nghị viện của New Zealand cũng lên tiếng phản đối về những chi tiết không chính xác trong phim.Người đứng đầu của đảng New Zealand First, ông Winston Peters đã chính thức thể hiện sự không đồng tình với cách mà đạo diễn Ben Affleck khắc họa hình ảnh những vị quan chức New Zealand.Trong phim, các chính trị gia New Zealand tỏ ra thờ ơ, bỏ mặc những nhà ngoại giao Mỹ gặp nạn hồi năm 1979 tại Iran. Trong khi đó, kỳ thực, những nhà ngoại giao New Zealand đã tham gia vào quá trình giúp những người Mỹ này trốn thoát khỏi thủ đô Tehran.Affleck đã “lấy lòng” người dân New Zealand bằng cách trả lời ngắn gọn rằng “Tôi yêu đất nước này” khi được hỏi tại sao anh khắc họa hình ảnh chính trị gia New Zealand như vậy.Trong vụ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Tehran hồi năm 1979, 52 người Mỹ đã bị giữ làm con tin trong 444 ngày. Trong đó có 6 nhân viên ngoại giao đã trốn thoát và ẩn náu trong đại sứ quán Canada. Sau này, để thoát ra khỏi Tehran, họ đã đóng giả thành một đoàn làm phim.Tuy vậy, khi phim được công chiếu tại liên hoan phim Toronto, nhà sản xuất đã bị một số quan chức Canada góp ý rằng bộ phim không đề cập đúng mức những đóng góp của Đại sứ quán Canada trong cuộc giải cứu con tin khi đó.“Argo” hiện đang bị Iran cấm chiếu ngoài rạp. Quyết định theo đuổi vụ kiện được Iran đưa ra sau khi một nhóm quan chức văn hóa và nhà phê bình điện ảnh nước này được xem một xuất chiếu hạn chế của phim “Argo” và tất cả đều tỏ ra bất bình.Trước đó nước này cũng tuyên bố rằng việc trao giải cho một bộ phim chống Iran là một động thái tấn công bằng tuyên truyền.Luật sư Coutant-Peyre cho biết bà sẽ sớm bắt đầu chiến dịch pháp lý để chỉ ra rằng “Argo” là một bộ phim dối trá và buộc phải ngừng phân phối bộ phim tới các rạp chiếu trên khắp thế giới. Đồng thời, bà mong muốn có thể buộc nhà sản xuất đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận bộ phim chỉ hoàn toàn là một sự dối trá.