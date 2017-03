Australia sắp trình làng ca khúc dài nhất thế giới

Dự án có vẻ "không tưởng" này đã trở thành hiện thực khi giới nghệ sỹ “xứ sở chuột túi” đồng lòng đóng góp những "mẩu" lời nhạc để cho ra đời ca khúc "có một không hai" này.



"Kỷ lục thế giới này là cách tập trung sự chú ý của cộng đồng vào những nhạc sĩ có thực tài, vốn không mấy khi xuất hiện trên truyền hình hoặc báo đài. Họ cần được vinh danh nhiều hơn.” – Chit Chat Von Loopin Stab, một tay keyboard tại Machine Gun Fellatio, chịu trách nhiệm thực hiện dự án này, nói với phóng viên AAP.



“Điều tạo hứng thú để chúng tôi theo đuổi dự án là kỷ lục về bài hát dài nhất thế giới chưa từng được xác lập trong lịch sử kỷ lục Guinness” - Stab hào hứng cho biết.



Dự án “Bài hát dài nhất thế giới” này là sáng kiến của Trại sáng tác Ca khúc (Song Summit), diễn ra tại Sydney tháng trước. Mỗi nhạc sĩ tham gia trại sáng tác được ban tổ chức đề nghị đóng góp hai câu vào ca khúc, với chủ đề là “Kết nối các nhạc sĩ đã thành danh và các nhạc sĩ trẻ tiềm năng trên khắp Australia.”



Hai câu đầu tiên của ca khúc là “There' s a song in my heart, there's a story to sing” do ca sĩ kỳ cựu Midnight Oil và Bộ trưởng Môi trường Australia Peter Garrett khai bút. Các câu tiếp theo do các nhạc sĩ Bob Evans và Rob Forster của nhóm The Go-Betweens viết. Các nhạc sĩ khác được ban tổ chức mời tham dự bằng cách gửi sáng tác của họ qua website của Song Summit.



Hiện các nhà sản xuất đang trong giai đoạn ghép nhạc và lời. Lợi nhuận thu được từ bài hát này sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện./.





Theo Thảo Nguyên (Vietnam+)