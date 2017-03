Avatar dẫn đầu đề cử giải BAFTA

Từ trái qua phải: các phim nh:ận nhiều đề cử nhất cho giải BAFTA 2010 gồm Avatar, An education và The hurt locker - Ảnh: E Online.

An education và bộ phim vừa đoạt giải Quả cầu vàng Avatar cùng được đề cử giải BAFTA cho phim xuất sắc nhất. Cạnh tranh hạng mục hàng đầu này còn có các đối thủ khác là The hurt locker, Precious và Up in the Air. Hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất cũng có đề cử dành cho Lone Scherfig (An Education) và James Cameron (Avatar), cùng với Quentin Tarantino (Inglourious basterds), Kathryn Bigelow (The hurt locker) và Neill Blomkamp (District 9).

Tại hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất là cuộc chạy đua giữa những nghệ sĩ người Mỹ George Clooney (Up in the air), Jeff Bridges (Crazy heart) và Jeremy Renner (The hurt locker) với đối thủ là những diễn viên nước chủ nhà Anh Colin Firth (A single man) và Andy Serkis (Sex & Drugs & Rock & roll).

Trong khi đó tại hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có các đề cử dành cho Carey Mulligan (An education), Meryl Streep (Julie & Julia), Audrey Tautou (Coco Before Chanel), Saoirse Ronan (The lovely Bones) và gương mặt mới Gabourey Sidibe (Precious).

Tính tổng cộng có ba phim là Avatar, An education và The hurt locker cùng dẫn đầu danh sách đề cử giải BAFTA 2010 với 8 đề cử cho mỗi phim. Tiếp theo là District 9 nhận 7 đề cử và Inglourious Basterds cùng Up in the air mỗi phim có 6 đề cử. Đêm trao giải sẽ diễn ra tại London vào ngày 21-2 tới tại Nhà hát Opera Hoàng gia.

Hạng mục phim xuất sắc nhất của giải BAFTA năm ngoái thuộc về Triệu phú khu ổ chuột của đạo diễn người Anh Danny Boyle,

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC)