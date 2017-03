"Avatar" giành Quả cầu vàng

Bộ phim hành động giả tưởng "Avatar" của James Cameron được vinh danh là Phim hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 67, tổ chức tại khách sạn Beverly Hilton, Beverly Hills, California từ 17h ngày 17/1 (tức 8h ngày 18/1, giờ Hà Nội).

Nhận được 4 đề cử, “Avatar” vượt mặt các "đại gia" như “Up in the air” (6 đề cử) và “Nine” (5 đề cử) và "Inglourious Basterds" (4 đề cử) .

Bộ phim về cuộc phiêu lưu hoành tráng ngoài hành tinh, được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là “kỳ quan của mọi kỳ quan”. Phim đã vượt doanh thu 1 tỷ USD tại các phòng chiếu trên thế giới.

Sam Worthington (trái) và Zoe Saldana - hai diễn viên chính của "Avatar". Ảnh: JJ.

Cùng thắng lợi của đứa con tinh thần của mình, “phù thủy Hollywood” James Cameron cũng giành danh hiệu Đạo diễn xuất sắc.

Năm nay, lịch sử chiến thắng đã lặp lại với James Cameron khi 12 năm trước, “Titanic” của ông cũng được vinh danh ở hạng mục Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc tại lễ trao giải Quả cầu vàng, mở đường cho siêu phẩm này tiến tới thống trị Oscar.

Bước lên nhận giải, James Cameron chia sẻ: “Avatar" kêu gọi chúng ta nhìn vào thực tế rằng, mọi thứ được kết nối với nhau, con người với con người và chúng ta với trái đất. Nếu bạn phải mất 4 năm rưỡi ánh sáng để tới một hành tinh giả tưởng và có thể hiểu ra sự kỳ diệu của thế giới chúng ta đang sống thì bạn sẽ biết được sự nhiệm màu của nghệ thuật thứ bảy. Đó là cả một thế giới ma thuật”.

James Cameron nhận danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc". Ảnh: Reuters.

Về danh hiệu Đạo diễn xuất sắc, James Cameron đã dành những lời tốt đẹp cho vợ cũ Kathryn Bigelo - người cũng nhận được đề cử ở hạng mục này với vai trò chỉ đạo “The Hurt Locker". Ông nói: “Thành thực mà nói, tôi đã nghĩ Kathryn sẽ nhận danh hiệu này. Cô ấy rất xứng đáng”.

Danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc thể loại chính kịch thuộc về minh tinh Sandra Bullock với vai diễn trong “The Blind Side”. Trong khi đó, tài tử Jeff Bridges được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc thể loại chính kịch với vai diễn trong "Crazy Heart".

Meryl Streep không giấu được niềm vui khi nhận Quả cầu vàng. Ảnh: AP.

Nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep giành chiến thắng ở hạng mụcNữ diễn viên xuất sắc ở thể loại hài / nhạc kịch với vai diễn trong “Julie & Julia”. Cô đã lập kỷ lục giành được nhiều Quả cầu vàng nhất (7 lần). Cô cũng giữ kỷ lục là người được nhiều lần được đề cử Quả cầu vàng nhất (25 lần).

Nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi bước lên sân khấu nhận giải thưởng. Meryl nói: “Trong sự nghiệp diễn xuất lâu dài của mình, tôi đã đóng nhiều vai phụ nữ kỳ quặc đến nỗi tôi cứ bị nhầm là một trong số họ. Tôi thấy trong mình chứa đựng rất nhiều câu chuyện đời của người khác”.

Tài tử Robert Downey Jr. nhận danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc thể loại hài / nhạc kịch với vai Sherlock Holmes trong bộ phim cùng tên.

Diễn viên Mo'Nique sung sướng nhận danh hiệu "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Ảnh: AP.

Nữ diễn viên hài kiêm MC truyền hình Mo'Nique là người đầu tiên giành chiến thắng trong lễ trao giải năm nay. Cô được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở thể loại chính kịch với vai diễn trong "Precious". Cô chia sẻ với khán giả: “Cám ơn Chúa vì bất ngờ này. Tôi đang trong mơ”.

Tài tử người Áo Christoph Waltz được trao danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch với vai diễn trong “Inglourious Basterds” của đạo diễn Quentin Tarantino. Christoph chia sẻ: “Một năm rưỡi trước đây, tôi không thể cưỡng lại ‘lực hút’ từ đạo diễn Quentin Tarantino. Ông ấy đã chinh phục thế giới nhỏ bé của tôi, và rồi bằng tài năng, những lời thuyết phục và tầm nhìn của mình, ông ấy đưa thế giới của tôi vào quỹ đạo của nó, cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời”.

"Up" đoạt giải Phim hoạt hình hay nhất. Ảnh: Disney-Pixar .

“The Hangover” giành danh hiệu Phim hay nhất thể loại hài / nhạc kịch. Đạo diễn Todd Phillips của “The Hangover” chia sẻ về chiến thắng của mình: “Tôi chỉ muốn cảm ơn mẹ tôi, người đã ủng hộ quyết định trở thành đạo diễn của tôi khi bà nhận ra rằng, tôi không thông minh bằng hai chị mình”.

“Mad Men” được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình hay nhất thể loại chính kịch. Kịch bản hay nhất thuộc về Jason Reitman, Sheldon Turner với bộ phim “Up In The Air”. Bộ phim “Up” của hãng Pixar và Walt Disney chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình thuộc về Michael C. Hall với vai diễn trong phim "Dexter". Trong khi Julianna Margulies chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình với vai diễn trong phim "The Good Wife". Ca khúc trong phim hay nhất thuộc về "The Weary Kind" trong “Crazy Heart”. Michael Giacchino giành giải Nhạc phim hay nhất với “Up”. “The White Ribbon” của Đức nhận danh hiệu Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Thời tiết tại Beverly Hills hơi mưa nhưng không ngăn cản các nghệ sĩ trong trang phục lộng lẫy xuất hiện trên thảm đỏ trước thời điểm khai màn. Lễ trao giải của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) năm nay được tổ chức rất quy mô và hoành tráng. Giải Quả cầu vàng được coi là màn tập dượt quan trọng cho giải Oscar sẽ tổ chức vào tháng 2 tới.

Danh sách đề cử ở những hạng mục chính (in đậm là đoạt giải)

Phim chính kịch hay nhất

- Avatar

- The Hurt Locker

- Inglourious Basterds

- Precious: Based on the Novel Push by Sapphire

- Up In The Air

Phim hài / nhạc kịch hay nhất

- (500) Days of Summer

- The Hangover

- It's Complicated

- Julie & Julia

- Nine

Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại chính kịch

- George Clooney (Up In The Air)

- Jeff Bridges (Crazy Heart)

- Colin Firth (A Single Man)

- Morgan Freeman (Invictus)

- Tobey Maguire (Brothers)

Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại chính kịch

- Emily Blunt (The Young Victoria)

- Sandra Bullock (The Blind Side)

- Helen Mirren (The Last Station)

- Carey Mulligan (An Education)

- Gabourey 'Gabby' Sidibe (Precious: Based on the Novel Push by Sapphire)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch:

Penélope Cruz (Nine)

Vera Farmiga (Up In The Air)

Anna Kendrick (Up In The Air)

Mo'nique (Precious: Based On The Novel Push By Sapphire)

Julianne Moore (A Single Man)

Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch:

Matt Damon (Invictus)

Woody Harrelson (The Messenger)

Christopher Plummer (The Last Station)

Stanley Tucci (The Lovely Bones)

Christoph Waltz (Inglourious Basterds)

Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại hài/ nhạc kịch

- Matt Damon (The Informant!)

- Daniel Day Lewis (Nine)

- Robert Downey Jr (Sherlock Holmes)

- Joseph Gordon Levitt (500 Days of Summer)

- Michael Stuhlbarg (A Single Man)

Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại hài/ nhạc kịch

- Sandra Bullock (The Proposal)

- Marion Cotillard (Nine)

- Julia Roberts (Duplicity)

- Meryl Streep (It's Complicated)

- Meryl Streep (Julie & Julia)

Đạo diễn xuất sắc

- James Cameron (Avatar)

- Kathryn Bigelow (The Hurt Locker)

- Clint Eastwood (Invictus)

- Quentin Tarantino (Inglorious Basterds)

- Jason Reitman (Up In The Air)

Kịch bản hay nhất

- District 9 (Neill Blomkamp, Terri Tatchell)

- The Hurt Locker (Mark Boal)

- Inglorious Basterds (Quentin Tarantino)

- Up In The Air (Jason Reitman, Sheldon Turner)

- It's Complicated (Nancy Meyers)

Phim hoạt hình xuất sắc

- Cloudy with a Chance of Meatballs

- Coraline

- Fantastic Mr. Fox

- The Princess and The Frog

- Up

Phim truyền hình hay nhất (thể loại chính kịch)

- Big Love

- Dexter

- House M.D.

- Mad Men

- True Blood

Theo Thanh Hương (VNE)