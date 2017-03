"Avatar" khai rạp 3D tại Việt Nam

Fan của nghệ thuật thứ bảy tại VN sẽ không còn cảm giác “chầu rìa” khi Avatar, bộ phim truyện đầu tiên của James Cameron sau phim Titanic (1997) bằng công nghệ 3D ra mắt vào tháng 12. Ông Brian Hall, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty truyền thông MegaStar cho biết, họ đang đàm phán để có thể công chiếu Avatar tại Việt Nam vào 18/12, đúng ngày bộ phim khởi chiếu tại Mỹ.



Poster "Avatar" - bộ phim 3D của James Cameron. Ảnh: Fox.

Chín tuần sau “Ngày Avatar” (21-8), khán giả Việt Nam cũng được xem 16 phút trích đoạn phim từng được giới thiệu tại hơn 200 rạp trên toàn thế giới hôm 30/10. Thế giới kỳ ảo do James Cameron dựng lên thực sự ấn tượng với hệ sinh vật phát sáng trong màn đêm, những cuộc chiến đấu nghẹt thở đem lại cảm xúc đặc biệt cho những người đầu tiên được trải nghiệm. Với sự hỗ trợ của loại kính chuyên dụng, màn hình trở nên đẹp lung linh, sống động như thế giới thực và có những khoảnh khắc tưởng như nhân vật chỉ cách khán giả một hàng ghế.

Phần đông công chúng khó có cơ hội được xem đoạn phim này (hãng Fox chỉ đồng ý cho MegaStar chiếu trong ngày khai trương hai phòng chiếu mới), nhưng sẽ được thưởng thức nhiều đoạn giới thiệu (trailer) các bộ phim 3D khác như Alice in the Wonderland, Toy Story 3, Tron Galaxy và cả trailer Avatar vào thứ 5 hàng tuần từ 5-11 - 17-12 để quen với công nghệ này

Avatar có kinh phí 200 triệu USD và chi phí marketing cao hơn nhiều siêu phẩm mùa hè Transformers 2 (Robot đại chiến: Bại binh phục hận). James Cameron đã viết kịch bản Avatar cách đây 14 năm, nhưng không thể đưa lên màn ảnh bởi ý tưởng của ông vượt quá xa công nghệ thời kỳ đó. Ông thuê một giáo sư Đại học Harvard (Mỹ) xây dựng hệ thống ngôn ngữ của người Avatar trên hành tinh Pandora xa xôi, đồng thời tạo ra những sinh vật kỳ ảo. Tác phẩm thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, hành động kết hợp câu chuyện tình lãng mạn này được dự đoán sẽ là bộ phim ăn khách nhất thế giới khi ra mắt ở cả hai bản 2D và 3D.

Từ chối công bố chính xác giá vé xem phim 3D, ông Brian Hall chỉ tiết lộ rằng, họ không có ý định đặt mức đắt gấp đôi giá thông thường tại rạp MegaStar ngay khi nâng cấp phòng chiếu tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VnExpress, ông nói: “Là một doanh nhân, tôi biết khán giả sẽ không đi xem nếu giá quá đắt. Vé xem phim 3D sẽ chỉ cao hơn phim 2D một chút. Tôi hy vọng khán giả Việt sẽ yêu thích những bộ phim này và chúng tôi sẽ bù đắp được chi phí nếu đông khách. Tôi cũng không dám hy vọng sẽ có lãi quá sớm, chỉ mong không phải chờ đợi quá lâu”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể khoảng thời gian “quá sớm” và “quá lâu”.

Rạp MegaStar tại 126 Hùng Vương, TP HCM có phòng chiếu phim 3D. Ảnh: MS.

Phim 3D trở nên phổ biến tại Mỹ từ năm 2005, với khoảng 2.000 phòng chiếu đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật để trình chiếu loại phim này. Tuy nhiên, khi các hãng phim lớn như 20th Century Fox, Pixar, Walt Disney chi hàng tỷ USD nâng cao công nghệ, số phòng chiếu đã tăng lên gấp đôi cách đây hai năm. Với hiệu ứng Avatar, các chủ rạp cũng liên tục nâng cấp và sẽ có thêm khoảng 4.000 phòng nữa vào cuối năm nay. Cụm rạp MegaStar Vincom (Hà Nội) và Hùng Vương (TP HCM) là nơi có phòng chiếu phim 3D hiện đại đầu tiên tại VN.

Trong năm 2010, sẽ có 23 tác phẩm 3D được Hollywood giới thiệu với công chúng, trong đó có Alice in the Wonderland (đạo diễn Tim Burton, diễn viên Johnny Depp), Toy Story 3, Step Up, Shrek Forever After, phim kinh dị Saw 7, Friday the 13 phần 2…

Theo Ngân An (VNE)