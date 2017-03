"Avatar" lập kỷ lục thu về 1 triệu USD tại Việt Nam

Chiếc vé "Avatar" mang về doanh thu 1 triệu USD tại Việt Nam. (Ảnh: M.H) Chiếc vé "Avatar" mang về doanh thu 1 triệu USD tại Việt Nam. (Ảnh: M.H)

"Avatar" chính thức trở thành bộ phim Hollywood đầu tiên chiếu tại Việt Nam đạt mức doanh thu 1 triệu USD và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên từng phút tại các phòng vé của nhiều rạp trên cả nước. Với đà này "Avatar" sẽ là bộ phim có doanh số bán vé cao nhất trong lịch sử chiếu bóng Việt Nam tính đến thời điểm này.



Để chào mừng sự kiện trên, và để bày tỏ lòng cảm kích đối với những khán giả đã góp phần làm nên kỉ lục này, MegaStar sẽ tổ chức sự kiện "MegaStar-Triệu lời cảm ơn" vào ngày 28/1/2010 tại tất cả các cụm rạp MegaStar trên toàn quốc.



Trong ngày "MegaStar - Triệu lời cảm ơn", lần đầu tiên tất cả các cụm rạp Megastar sẽ mở cửa cả ngày để chào đón và chiếu phim hoàn toàn miễn phí (trừ các suất chiếu 3D) cho tất cả khán giả đã ủng hộ và còn giữ lại vé "Avatar".



Kể từ khi "Avatar" công chiếu vào ngày 18/12/2009, tất cả các suất chiếu 3D không chỉ bán hết vé, mà vé xem phim 3D còn được bán hết trước nhiều tuần. Mặc dù MegaStar đã tăng cường thêm suất chiếu sớm lúc 7 giờ 30.



Thành công của Avatar 3D tại Việt Nam được đánh giá là vang dội và rầm rộ hơn bất kì chiến dịch tung 3D tại các thị trường khác, làm nhiều hãng phim rất quan tâm. Hãng DreamWorks Animation Studios, “cha đẻ” của phim 3D, cũng là hãng phim đã cho ra đời các phim bom tấn Shrek, Madagascar và gần đây nhất là Kung Fu Panda.



Chủ tịch của tập đoàn DreamWorks Animation Studios vừa có lời mời MegaStar và đại diện báo chí Việt Nam tham dự sự kiện Dreamworks Animation Glendale tại Los Angeles diễn ra từ ngày 14/1/2010.



Tại đây, khách mời sẽ được tìm hiểu về công nghệ làm phim 3D và tham gia vào một số công đoạn trong quá trình sản xuất loại phim này, được gặp gỡ và trao đổi với những bậc thầy đi đầu trong công nghệ làm phim 3D như Jeffrey Katzenberg, Phil ‘Captain 3D’ McNally cũng như đoàn làm phim “How To Train Your Dragon” - bộ phim 3D mới, dự định ra mắt khán giả vào tháng 4 này.



Đặc biệt, khách mời còn được thưởng thức những đoạn phim đầu tiên của siêu phẩm hoạt hình "Shrek Forever After" (phiên bản 3D)./.