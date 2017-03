Avril Lavigne sắp phát hành album mới

Ảnh: Reuters



Theo Phạm Hải (TNO)



Bên cạnh những hỗ trợ đắc lực từ nhiều nhà sản xuất nhạc tên tuổi của Mỹ như Butch Walker và Max Martin, Goodbye Lullaby còn là nơi “tái ngộ” của Avril Lavigne với chồng cũ Deryck Whibley sau cuộc chia tay hồi năm 2009.Ngoài ra, theo thông tin từ RCA - hãng thu âm đang hợp tác với Avril Lavigne, đĩa đơn mới What the Hell của cô sẽ ra mắt vào ngày 31.12.2010.Được biết, album thứ ba The Best Damn Thing của Avril Lavigne (phát hành năm 2007) từng hai tuần liên tiếp dành ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng BillBoard 200, đồng thời bán được tới hơn 1,6 triệu bản.Hồi tháng 3.2010, ca khúc Alice do chính Avril Lavigne viết lời và thể hiện cũng gặt hái được thành công khi được chọn làm nhạc nền cho bộ phim hoạt hình 3D ăn khách Alice in Wonderland của Disney.